Neum pred vrhuncem sezone: Hoteli dobro popunjeni, najveće gužve očekuju se u julu i augustu

Neum pred vrhuncem ljetne turističke sezone bilježi dobru popunjenost smještajnih kapaciteta, a najveći broj gostiju očekuje se tokom jula i augusta.

Hoteli su trenutno dobro popunjeni, najviše zahvaljujući organizovanim dolascima stranih turista. Među gostima koji borave u hotelskom smještaju najviše je posjetilaca iz zemalja zapadne Evrope, među kojima su Francuska, Poljska i Njemačka.

Privatni smještaj u Neumu najčešće biraju turisti iz Bosne i Hercegovine, posebno oni koji dolaze na vikend-odmor. Tokom vikenda broj gostiju dodatno raste, što se posebno primijeti na plažama, šetnicama, u ugostiteljskim objektima i saobraćaju kroz jedini bh. grad na moru.

U narednom periodu očekuje se još veći priliv turista i gotovo potpuna popunjenost hotelskog i privatnog smještaja. Neum je tradicionalno najposjećeniji u julu i augustu, kada se traži slobodno mjesto više, a sve izraženiji je i trend rezervacija u posljednji trenutak.

Cijene smještaja i usluga ove sezone više su u odnosu na prošlu godinu za oko pet do deset posto, što se uglavnom povezuje s inflacijom i rastom troškova poslovanja. Uprkos tome, Neum i dalje važi za jednu od pristupačnijih destinacija na Jadranu, posebno za goste iz Bosne i Hercegovine.

Turističku sezonu prati i izazov nedostatka radne snage u ugostiteljstvu i turizmu. Radnici se uglavnom angažuju iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine i lokalno iz Neuma, dok pojedini objekti angažuju i pomoćnu radnu snagu iz udaljenijih zemalja.

Očekuje se da će Neum tokom jula i augusta biti gotovo potpuno popunjen, uz najveće gužve vikendom i u vrijeme smjene turista.