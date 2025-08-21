Požar u okolini Neuma, saobraćajnice trenutno prohodne

U zaleđu Neuma od jučer je aktivan požar sa kojim se vatrogasci bore bez prestanka. U gašenju požara angažovan je i air tractor koji je od jutros na terenu.

Kako je potvrđeno, vatrogasci iz Neuma su preko operativnog centra zatražili pomoć Oružanih snaga BiH za gašenje iz zraka, kao i međunarodnu pomoć. Na terenu im pomažu kolege iz Mostara i Čapljine, te vatrogasci iz dubrovačkog primorja, Slano, a u akciju su se uključili i mještani.

Iz BIHAMK-a su saopštili da su nakon lokalizacije požara za saobraćaj ponovo otvoreni putni pravci Stolac–Neum i Čapljina–Hrasno–Neum, te da su saobraćajnice trenutno prohodne. Apeluje se na vozače da prije polaska na put, ako žele koristiti ove putne pravce prema Neumu, provjere njihovu prohodnost.