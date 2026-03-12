Delegacija Općine Neum boravila u Tuzli, razgovarano o iskustvima u vodosnabdijevanju

Gradonačelnik Tuzle dr. sc. Zijad Lugavić primio je danas u Gradskoj upravi delegaciju Općine Neum koju je predvodio načelnik Dragan Jurković, a sastanak je bio posvećen razmjeni iskustava u oblasti upravljanja vodnim resursima i unapređenja sistema vodosnabdijevanja.

Tokom posjete predstavnicima Općine Neum predstavljeno je kako funkcioniše sistem vodosnabdijevanja u Tuzli, uključujući organizaciju rada, tehnička rješenja i infrastrukturu koja se koristi u distribuciji vode. Nakon sastanka u Gradskoj upravi, delegacija je obišla Dispečerski centar JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla, Fabriku vode Cerik te izvorište Sprečko polje, gdje su imali priliku upoznati se s načinom nadzora sistema, distribucijom vode i procedurama koje osiguravaju stabilno i kvalitetno vodosnabdijevanje.

Predstavnici Općine Neum iskazali su interes za primjenu iskustava iz Tuzle u planiranju vlastitih projekata, posebno kada je riječ o izgradnji fabrike vode po uzoru na postrojenje u tuzlanskom naselju Cerik.

Istaknuto je da ovakve posjete doprinose jačanju saradnje između lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, ali i razmjeni znanja i praksi koje mogu unaprijediti komunalne usluge i kvalitet života građana.