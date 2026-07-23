Fekalije kod Neuma, kupanje u moru se ne preporučuje

Na plaži u Stonu, nedaleko od Neuma, zabilježeno je kratkotrajno fekalno onečišćenje mora zbog povećane koncentracije bakterije Escherichia coli, zbog čega se građanima i turistima do daljnjeg ne preporučuje kupanje.

Onečišćenje je utvrđeno tokom petog redovnog ispitivanja kvaliteta mora koje provodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

Analiza uzoraka pokazala je da vrijednosti bakterije Escherichia coli prelaze dozvoljene granice, pa će uzorkovanje mora biti nastavljeno sve dok rezultati ne potvrde prestanak onečišćenja.