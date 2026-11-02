/VIDEO/ Dnevnik TV Slon: Događaji koji su obilježili ovaj ponedjeljak

Nedžida Sprečaković
Dnevnik TV Slon, Crno i Bijelo
Foto: Nedžida Sprečaković, novinarka RTV Slon

Dnevnik TV Slon donosi pregled događaja koji su obilježili ovaj ponedjeljak:

*** S Međunarodnog aerodroma Tuzla danas su, uz vojne počasti, ispraćeni posmrtni ostaci četvero italijanskih pripadnika EUFOR-a poginulih u helikopterskoj nesreći kod Brčkog.

*** Svih 11 pripadnika EUFOR-a povrijeđenih u helikopterskoj nesreći kod Brčkog stabilnog je zdravstvenog stanja i van životne opasnosti, od kojih se devet liječi u Brčkom, a dvojica u UKC-u Tuzla.

*** Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potpisao je pravilnik kojim se pojednostavljuje izdavanje radnih dozvola strancima za deficitarna zanimanja, uz rok odlučivanja od najviše 30 dana.

*** Kantonalni sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor Elvisu Suljiću iz Živinica, osumnjičenom da je 31. oktobra u Bašigovcima nožem napao dvije osobe, od kojih je jedna hitno operisana u UKC-u Tuzla.

*** Općinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor Eldinu Ljubanoviću iz Lukavca, osumnjičenom za više krivičnih djela, uključujući izazivanje opće opasnosti, nasilje u porodici, uhođenje i nedozvoljeno držanje oružja.

*** Zbog nastavka radova na Južnoj saobraćajnici u Tuzli od danas je zatvoren dio ulice Husinskih rudara, dok je na dijelu ulice Mitra Trifunovića Uče uspostavljen dvosmjerni saobraćaj.

*** U Osnovnoj školi „Lukavac Grad“ danas je potpisan sporazum o saradnji s kompanijom Lukavac Cement, u okviru projekta koji učenike uključuje u edukaciju o upravljanju otpadom i zaštiti okoliša.

*** Dolaskom hladnijih dana mijenjaju se potrebe kućnih ljubimaca, a stručnjaci Veterinarske stanice Bukinje za RTV Slon govorili su o zaštiti zdravlja pasa i mačaka tokom zime.

*** Košarkaši OKK Sloboda Energoinvest sutra od 20 sati gostuju ekipi KK Podgorica u drugom kolu regionalne ABA 2 lige, gdje će pokušati nastaviti pobjednički niz.

*** Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u srijedu gostuje Sloveniji na početku kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. godine, dok će u nedjelju u tuzlanskom Mejdanu dočekati selekciju Češke.

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