Počela prodaja ulaznica za Tuzlanske pozorišne dane

Ulaznice za Tuzlanske pozorišne dane 2026. od danas su u prodaji, a publika može birati između pojedinačnih ulaznica i posebnog festivalskog paketa koji omogućava značajnu uštedu. Festival će biti održan od 18. novembra do 1. decembra, uz učešće 12 profesionalnih pozorišta iz Bosne i Hercegovine.

Narodno pozorište Tuzla pripremilo je različite cijene ulaznica, zavisno od vrste izvođenja. Za kamerne predstave potrebno je izdvojiti 25 KM, dok ulaznice za predstave na Velikoj sceni koštaju 15 KM.

Kamerna izvođenja obuhvataju premijeru predstave „Nestajanje“ u produkciji Narodnog pozorišta Tuzla, kao i predstave „Njih više nema“ Sarajevskog ratnog teatra i „Filozofija palanke“ Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.

Premijera predstave „Nestajanje“ bit će održana na matičnoj sceni Narodnog pozorišta Tuzla, dok će preostale dvije kamerne predstave biti izvedene na sceni Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona. Ostale takmičarske predstave igrat će se na sceni Narodnog pozorišta Tuzla.

Ulaznice za Tuzlanske pozorišne dane: Paket od 120 KM donosi uštedu

Za ljubitelje pozorišta koji žele pogledati veći broj predstava pripremljen je poseban festivalski paket.

Vaučer za 12 predstava, koji obuhvata premijeru „Nestajanja“ i svih 11 gostujućih predstava, košta 120 KM. Kupovinom pojedinačnih ulaznica za isti program publika bi izdvojila ukupno 210 KM, što znači da festivalski paket donosi uštedu od 90 KM.

Ova pogodnost dostupna je za kupovinu do 17. novembra.

Ulaznice se mogu kupiti na biletarnici Narodnog pozorišta Tuzla, a prodaja se odvija u terminu od 10 do 13 sati.

Festival počinje premijerom predstave „Nestajanje“

Ovogodišnji Tuzlanski pozorišni dani bit će otvoreni 18. novembra u 19:30 sati premijerom predstave „Nestajanje“, prema tekstu Tomislava Zajeca, u režiji Milana Neškovića.

Tokom festivala publici će se predstaviti profesionalni pozorišni ansambli iz cijele Bosne i Hercegovine, a program će obuhvatiti drame, komedije i savremene teatarske adaptacije.

Festival će biti završen 1. decembra repriznim izvođenjem predstave „Nestajanje“ i svečanom dodjelom nagrada za izvrsnost u pozorišnom stvaralaštvu.

Kompletan program i dodatne informacije o predstavama dostupni su na zvaničnoj stranici Narodnog pozorišta Tuzla, www.nptz.ba.