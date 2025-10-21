Porodični dan u Narodnom pozorištu Tuzla: Predstava „Ježeva kućica“ za najmlađe

Ali Huremović
Porodični dan u Narodnom pozorištu Tuzla: Predstava „Ježeva kućica“

Narodno pozorište Tuzla poziva mališane i njihove roditelje na čarobnu pozorišnu avanturu u sklopu Porodičnog dana.

U subotu, 25. oktobra 2025. godine, s početkom u 12:00 sati, na sceni će biti izvedena predstava „Ježeva kućica“, rađena po motivima čuvene basne Branka Ćopića.

Režiju potpisuje Mirela Trepanić Grbešić, a u predstavi učestvuju Ermin Avdić, Ivana Perkunić Mešalić, Boris Balta, Jasmina Dedić Ibrić, Mirza Pinjić i Nedim Malkočević.

Predstava donosi toplu priču o mudrom Ježu, njegovom domu i šumskim prijateljima, kroz koje djeca na zabavan način uče o hrabrosti, prijateljstvu i važnosti mjesta koje zovemo domom.

Namijenjena je djeci uzrasta od tri godine i starijima, a traje 50 minuta.

Ulaznice su dostupne na biletarnici Narodnog pozorišta Tuzla ili putem online platforme karter.ba.

Poruka organizatora je jasna – dođite i zajedno zakoračite u šumu, među likove koji će razveseliti i djecu i odrasle, te podsjetiti sve na prave životne vrijednosti.

