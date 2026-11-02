Turisti hvatali jelene za rogove i udarali ih: Snimci izazvali osude javnosti

Turisti ugrozili jelene na popularnoj planinarskoj stazi koja vodi prema jezeru Morsko Oko u poljskim Tatrama, a snimci njihovog ponašanja izazvali su brojne osude na društvenim mrežama. Uprava Nacionalnog parka Tatre reagovala je upozorenjem posjetiocima da ne prilaze divljim životinjama i ne pokušavaju ostvariti fizički kontakt s njima.

Dva snimka objavljena u subotu prikazuju odvojene incidente u kojima turisti hvataju jelene za rogove i naguravaju se s njima.

Na jednom od snimaka vidi se muškarac koji drži jelena za rogove, pokušava ga savladati, a zatim ga udara rukom. Na drugom snimku nekoliko turista također prilazi životinji i hvata je za rogove, dok ostali planinari posmatraju događaj.

Nije poznato šta je prethodilo incidentima. Pojavile su se tvrdnje da su turisti pokušavali pomaziti životinje, ali takvi navodi nisu potvrđeni.

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Turisti ugrozili jelene, uprava parka izdala upozorenje

Nakon objavljivanja snimaka, Nacionalni park Tatre upozorio je da divlje životinje nisu atrakcija za fotografisanje niti ih posjetioci smiju dodirivati ili hraniti.

Iz uprave parka poručili su da je potrebno održavati sigurnu udaljenost od jelena, ne uznemiravati ih i omogućiti im da se slobodno kreću.

Stručnjaci upozoravaju da hranjenje divljih životinja može dovesti do gubitka njihovog prirodnog straha od ljudi, što povećava mogućnost opasnih susreta.

Snimci na kojima su turisti ugrozili jelene ponovo su otvorili pitanje ponašanja posjetilaca u zaštićenim prirodnim područjima.

Jeleni se često mogu vidjeti i na ulicama obližnjeg Zakopana, gdje su lokalne vlasti ranije postavile znakove upozorenja nakon što je jedan jelen napao turistu.

Uprava parka podsjeća da su jeleni snažne divlje životinje koje mogu reagovati agresivno kada se osjete ugroženima, zbog čega bliski susreti predstavljaju rizik i za ljude i za životinje.