Izbor najboljeg sportiste BiH: Usvojene liste kandidata za 2026. godinu

Izbor najboljeg sportiste BiH za 2026. godinu ušao je u novu fazu nakon što je stručni žiri na sjednici u Sarajevu usvojio šire liste kandidata u svih 12 konkurencija. Žirijem 26. izdanja ove manifestacije, koju organizuju „Nezavisne novine“ i Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, predsjedava nekadašnji rukometni reprezentativac BiH Nebojša Grahovac.

Na prvoj sjednici razmatrani su rezultati sportista, trenera i sportskih kolektiva ostvareni tokom godine, a članovi žirija istakli su da će se pri izboru najboljih voditi profesionalnim i objektivnim kriterijima.

Grahovac je zahvalio na ukazanom povjerenju i naglasio da mu predsjedavanje žirijem predstavlja veliku čast.

„Zaista mi je zadovoljstvo i veoma sam zahvalan što sam dobio šansu da budem predsjednik ovogodišnjeg žirija. Ovaj izbor pratim godinama i znam ko je sve bio na ovom mjestu i za mene je ovo velika čast“, kazao je Grahovac.

Dodao je da očekuje zahtjevan posao zbog velikog broja kvalitetnih rezultata koje su bosanskohercegovački sportisti ostvarili tokom 2026. godine.

„Bićemo pravedni i sigurno u mnoštvu jednakih izabrati najbolje“, poručio je Grahovac.

Izbor najboljeg sportiste BiH: Džeko, Džumhur i Garza među kandidatima

U konkurenciji za najboljeg sportistu Bosne i Hercegovine nalaze se karatisti Anes Bostandžić i Luka Pejić, Adnan Alagić iz bodibildinga i fitnesa, teniser Damir Džumhur, dizač tegova Andranik Karapetyan, košarkaš Luka Garza, fudbaler Edin Džeko i džudista Toni Miletić.

Za titulu najbolje sportistkinje konkurišu karatistkinje Nejra Sipović, Emina Sipović i Amina Fejzić, Lamija Badžak i Minela Alagić iz bodibildinga i fitnesa, strijelkinja Zakira Pušina, tekvondoistkinja Ada Avdagić, biciklistkinja Lejla Njemčević, plivačica Lana Pudar, džudistkinja Anđela Samardžić, skijašica Elvedina Muzaferija i teniserka Tea Kovačević.

Poznati kandidati za najbolju ekipu i trenera

Na široj listi za najbolji sportski kolektiv nalaze se Odbojkaški klub Napredak Odžak, Karate reprezentacija BiH, FK Borac, HŠK Zrinjski, Košarkaški klub Bosna, Ženski fudbalski klub SFK 2000 Sarajevo, Fudbalska reprezentacija BiH, RK Izviđač i ŽOK Gacko.

Za priznanje najboljeg trenera nominovani su Vladica Jovanović, Haris Durak, Ljubiša Ristić, Zijad Sipović, Muhamed Pašalić, Vinko Marinović, Denis Muhović, Amar Njemčević, Sergej Barbarez, Amel Kapo i Ifet Mahmutović.

Žiri je usvojio i šire liste kandidata za priznanja za životno djelo, razvoj sporta, sportski uzor, najboljeg sportistu i ekipu u paraolimpijskom sportu, kao i nagradu publike.

Mladi sportisti također u konkurenciji za priznanja

Za najperspektivniju sportistkinju BiH nominovane su Ajla Sipović i Ajlin Kurtanović iz karatea, plivačica Zerina Vrabac, košarkašica Marija Damjanović i atletičarka Sara Mijanović.

U konkurenciji za najperspektivnijeg sportistu nalaze se skijaš Anur Mehić, karatisti Vedad Mujić, Sinan Paljevac i Ismail Džidić, odbojkaš Elvis Šerifović, fudbaleri Matej Deket i Mladen Jurkas te rukometaš Alem Hadžić.

Naredna sjednica stručnog žirija bit će održana 12. novembra u Banjoj Luci, kada će biti skraćene liste nominovanih u svih 12 konkurencija.

Svečano proglašenje najboljih sportista Bosne i Hercegovine za 2026. godinu zakazano je za 21. decembar u Kongresnoj dvorani hotela Holiday u Sarajevu, s početkom u 20 sati.

Ceremonija će biti direktno prenošena na BHT1 i portalu „Nezavisnih novina“, gdje će uskoro početi i glasanje za nagradu publike.