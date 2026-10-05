Kako su na izborima prošli aktuelni ministri iz Vlade TK?

Aktuelni ministri Vlade TK na izborima 2026. godine imali su različite rezultate, a dio njih tražio je povjerenje birača za državni, dok su drugi pokušali izboriti mandat u Skupštini Tuzlanskog kantona.

Među kandidatima su bili Ahmed Omerović, Fadil Alić, Nedžad Bristrić, Edin Duraković, Nataša Marošević, Damir Gazdić i Almir Žilić.

Rezultati su još preliminarni, a u konačnu sliku tek trebaju biti uključene sve kategorije glasova. Ipak, dosadašnji presjek već pokazuje ko je unutar svojih lista ostvario snažniju podršku, a ko se nalazi dalje od mjesta koje bi moglo voditi do mandata.

Omerović i Alić išli prema državnom parlamentu

Ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović kandidovao se za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH na listi SDA u izbornoj jedinici 5A. Prema trenutnim rezultatima osvojio je 8.544 preferencijalna glasa, odnosno 13,23 posto glasova svoje liste. Po broju ličnih glasova trenutno se nalazi među bolje pozicioniranim kandidatima SDA u ovoj izbornoj jedinici.

Na istoj listi bio je i ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Fadil Alić. On je prema preliminarnim podacima osvojio 9.796 preferencijalnih glasova ili 15,17 posto glasova SDA liste.

Alić trenutno ima nešto bolji lični rezultat od Omerovića i nalazi se visoko među kandidatima svoje stranke. Konačan odgovor o tome ko će dobiti direktni, a ko eventualni kompenzacijski mandat zavisit će od kompletnih rezultata i konačne raspodjele mandata.

Bristrić i Duraković pokušali izboriti mandat u Skupštini TK

Ministar unutrašnjih poslova TK Nedžad Bristrić bio je kandidat SDA za Skupštinu Tuzlanskog kantona.

Prema trenutnom presjeku osvojio je 2.363 preferencijalna glasa, odnosno 4,42 posto glasova liste. Njegov rezultat je bolji od pojedinih kolega iz Vlade TK koji su se također kandidovali na kantonalnom nivou, ali je i dalje ispod kandidata koji trenutno imaju najveću podršku unutar SDA.

Ministar privrede Edin Duraković također je bio kandidat za Skupštinu TK. On je osvojio 1.612 preferencijalnih glasova ili 3,01 posto glasova SDA liste.

S obzirom na ukupan rezultat SDA, konačan redoslijed kandidata neće zavisiti samo od broja preferencijalnih glasova, nego i od početnog redoslijeda kandidata na listi i pravila raspodjele mandata.

Marošević najbolje prošla među ministrima DF-a

Troje ministara iz aktuelnog saziva Vlade TK kandidovalo se na listi DF/GS za Skupštinu Tuzlanskog kantona.

Najviše glasova među njima trenutno ima ministrica pravosuđa i uprave Nataša Marošević. Osvojila je 661 preferencijalni glas ili 5,04 posto glasova liste.

Ministar za kulturu, sport i mlade Damir Gazdić osvojio je 608 preferencijalnih glasova, odnosno 4,63 posto, dok je ministar trgovine, turizma i saobraćaja Almir Žilić dobio 232 glasa ili 1,76 posto glasova liste.

Marošević je tako među troje ministara sa liste DF/GS trenutno najbolje pozicionirana, dok se Gazdić nalazi odmah iza nje. Ipak, ni jedno od njih prema dosadašnjem presjeku nije među kandidatima sa najvećim brojem preferencijalnih glasova unutar te liste.

Dio ministara nije bio na kandidatskim listama

Među aktuelnim ministrima koji se nisu kandidovali na ovim izborima su ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Anela Ajšić, ministar finansija Suad Mustajbašić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Fedahija Ahmetović, ministrica zdravstva Dušanka Bećirović i ministrica za boračka pitanja Senada Dizdarević.

Njihov politički status zato nije direktno vezan za lični rezultat na ovim izborima.

Kada se uporede kandidati iz aktuelne Vlade TK, među onima koji su išli prema državnom parlamentu bolji pojedinačni rezultat zasad ima Fadil Alić, dok je Ahmed Omerović također visoko pozicioniran unutar liste SDA.

Na kantonalnom nivou Nedžad Bristrić je trenutno ispred Edina Durakovića, dok je među ministrima DF/GS najbolji rezultat ostvarila Nataša Marošević, ispred Damira Gazdića i Almira Žilića.