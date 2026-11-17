Ivana Mijatović iz Demokratske fronte izabrana je danas za predsjedavajuću Skupštine Tuzlanskog kantona na nastavku konstituirajuće sjednice održane u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli. Time je Mijatović dobila novi mandat na čelu kantonalnog zakonodavnog tijela.

Izboru predsjedavajuće prethodilo je formiranje klubova konstitutivnih naroda i predlaganje kandidata za rukovodstvo Skupštine TK.

Za mjesto u rukovodstvu iz reda bošnjačkog naroda predložena je Lejla Vuković, Ivana Mijatović kandidovala se iz reda hrvatskog naroda, dok je iz reda srpskog naroda predložena Monika Novaković.

Skupština TK nastavila konstituiranje nakon prošlosedmičnog prekida

Tokom današnjeg zasjedanja klubovi Bošnjaka, Hrvata i Srba dobili su po 21 glas podrške, dok je 14 zastupnika bilo suzdržano. Glasova protiv nije bilo.

Podsjećamo, konstituirajuća sjednica Skupštine TK započela je 12. novembra, kada je 35 zastupnika položilo zakletvu i preuzelo mandate. Međutim, izbor rukovodstva tada je odgođen zbog izostanka dogovora među političkim partnerima.

Nastavak sjednice zakazan je za danas, nakon što je postignut politički dogovor o raspodjeli rukovodećih funkcija u Skupštini Tuzlanskog kantona.