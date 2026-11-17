Skupština TK danas nastavlja konstituirajuću sjednicu na kojoj bi trebalo biti izabrano novo rukovodstvo kantonalnog parlamenta. Zasjedanje počinje u 11 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli, a nakon višednevnih političkih konsultacija poznata su i imena kandidatkinja za predsjednicu i potpredsjednice Skupštine.

Prema informacijama objavljenim nakon dogovora koalicionih partnera, za predsjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona trebala bi biti predložena Ivana Mijatović iz Demokratske fronte, dok su kandidatkinje za njene zamjenice Lejla Vuković i Monika Novaković iz Stranke demokratske akcije.

Ukoliko zastupnici potvrde predložena kadrovska rješenja, sve tri rukovodeće pozicije u Skupštini TK pripast će ženama. Time bi bio završen jedan od najvažnijih koraka u konstituisanju novog saziva kantonalnog zakonodavnog tijela.

Skupština TK nastavlja sjednicu nakon političkih nesuglasica

Prvi dio konstituirajuće sjednice održan je prošlog četvrtka, kada je 35 zastupnika preuzelo mandate i položilo svečanu izjavu za četverogodišnji mandat. Tada su izabrane i privremene skupštinske komisije, ali sjednica nije završena izborom rukovodstva.

Razlog prekida bila su neslaganja među političkim partnerima koji učestvuju u pregovorima o formiranju nove vlasti. U međuvremenu su nastavljeni razgovori, nakon kojih je postignut dogovor o raspodjeli rukovodećih pozicija.

Novu parlamentarnu većinu trebale bi činiti SDA sa 14 zastupnika, Demokratska fronta sa tri, Stranka za Bosnu i Hercegovinu sa dva te SBB i BH Zeleni sa po jednim zastupnikom. Ove političke stranke zajedno imaju 21 od ukupno 35 mandata.

Na dnevnom redu i izbor delegata u Dom naroda FBiH

Današnji nastavak sjednice predviđa konstituisanje klubova zastupnika konstitutivnih naroda i Kluba ostalih, nakon čega slijedi postupak predlaganja i potvrđivanja kandidata za rukovodstvo Skupštine.

Pred zastupnicima je i pitanje izbora delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Kandidatske liste moraju proći postupak ovjere Centralne izborne komisije BiH, zbog čega se završetak ove procedure ne očekuje u cijelosti na današnjem zasjedanju.

Paralelno s konstituisanjem Skupštine traju i aktivnosti na formiranju nove Vlade Tuzlanskog kantona. Kao kandidat SDA za mandatara spominje se Omer Kovčić, a prema dosadašnjim dogovorima ovoj stranci trebala bi pripasti premijerska pozicija i sedam ministarskih resora.

Izborom predsjednice i potpredsjednica Skupštine stvorili bi se uslovi za nastavak procedure formiranja nove kantonalne izvršne vlasti.