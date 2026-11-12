Danas konstituirajuća sjednica Skupštine TK: Biraju se rukovodstvo i delegati

Ali Huremović
Danas konstituirajuća sjednica Skupštine TK: Biraju se rukovodstvo i delegati

Konstituirajuća sjednica Skupštine TK bit će održana danas s početkom u 11 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli. Novoizabrani zastupnici trebali bi preuzeti mandate, položiti svečane izjave te učestvovati u izboru skupštinskog rukovodstva i delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

Riječ je o prvoj sjednici novog, jedanaestog saziva kantonalne Skupštine nakon Općih izbora održanih 4. oktobra ove godine.

Prema predloženom dnevnom redu, sjednica će početi upoznavanjem zastupnika s konačnim potvrđenim rezultatima izbora, nakon čega slijedi uručenje uvjerenja o dodjeli mandata i davanje svečanih izjava.

Predviđen je i izbor privremene Komisije za izbor i imenovanja te privremene Administrativne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona.

Konstituirajuća sjednica Skupštine TK donosi izbor novog rukovodstva

Jedna od najvažnijih tačaka sjednice bit će konstituisanje klubova zastupnika konstitutivnih naroda i Kluba ostalih, koji će predlagati kandidate za predsjednika i zamjenike predsjednika Skupštine.

Nakon toga predviđeno je potvrđivanje kandidata te upoznavanje s odlukom o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika kantonalne Skupštine.

Na dnevnom redu nalazi se i izbor delegata iz Tuzlanskog kantona u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čime počinje i proces popunjavanja ovog doma nakon održanih izbora.

Novi saziv Skupštine TK ima 35 zastupnika

Skupština Tuzlanskog kantona broji 35 zastupnika, a prema potvrđenim izbornim rezultatima najviše mandata osvojila je Stranka demokratske akcije, ukupno 14.

Socijaldemokratska partija BiH osvojila je sedam mandata, dok su Demokratska fronta i Narod i pravda dobili po tri zastupnička mjesta. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, koalicija NES, PDA i Naprijed te Naša stranka imaju po dva mandata, dok su Savez za bolju budućnost i BH Zeleni osvojili po jedan mandat.

Današnju konstituirajuću sjednicu sazvala je predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović, u skladu s odredbama Poslovnika Skupštine TK.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Većinu u Skupštini TK činit će SDA, DF, SBiH, SBB i...

Vijesti

Konstituirajuća sjednica Skupštine TK u četvrtak: Poznat dnevni red

Tuzla i TK

Poznato svih 35 zastupnika u Skupštini TK, evo ko ulazi u...

Istaknuto

SDA dobila još jedan mandat u Skupštini TK, promjene i u...

Vijesti

Žarko Vujović na pragu trećeg uzastopnog mandata u Skupštini TK

BiH

Izračunavanje mandata: Zašto više glasova nije dovoljno?

BiH

Vijeće ministara BiH danas o granicama, migracijama i digitalizaciji javnih RTV servisa

BiH

Uvoz mesa u BiH dostigao pola milijarde KM, domaći stočari sve teže opstaju

Vijesti

Studenti žurnalistike u Tuzli dobili novu priliku za praksu i zaposlenje

Vijesti

Slavljenički vikend BCC Tuzla donosi sjajan provod i vrijedne nagrade

Vijesti

Šest medalja za BiH na međunarodnom takmičenju u adaptivnom džudou

Učitati više