Danas konstituirajuća sjednica Skupštine TK: Biraju se rukovodstvo i delegati

Konstituirajuća sjednica Skupštine TK bit će održana danas s početkom u 11 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli. Novoizabrani zastupnici trebali bi preuzeti mandate, položiti svečane izjave te učestvovati u izboru skupštinskog rukovodstva i delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

Riječ je o prvoj sjednici novog, jedanaestog saziva kantonalne Skupštine nakon Općih izbora održanih 4. oktobra ove godine.

Prema predloženom dnevnom redu, sjednica će početi upoznavanjem zastupnika s konačnim potvrđenim rezultatima izbora, nakon čega slijedi uručenje uvjerenja o dodjeli mandata i davanje svečanih izjava.

Predviđen je i izbor privremene Komisije za izbor i imenovanja te privremene Administrativne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona.

Konstituirajuća sjednica Skupštine TK donosi izbor novog rukovodstva

Jedna od najvažnijih tačaka sjednice bit će konstituisanje klubova zastupnika konstitutivnih naroda i Kluba ostalih, koji će predlagati kandidate za predsjednika i zamjenike predsjednika Skupštine.

Nakon toga predviđeno je potvrđivanje kandidata te upoznavanje s odlukom o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika kantonalne Skupštine.

Na dnevnom redu nalazi se i izbor delegata iz Tuzlanskog kantona u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čime počinje i proces popunjavanja ovog doma nakon održanih izbora.

Novi saziv Skupštine TK ima 35 zastupnika

Skupština Tuzlanskog kantona broji 35 zastupnika, a prema potvrđenim izbornim rezultatima najviše mandata osvojila je Stranka demokratske akcije, ukupno 14.

Socijaldemokratska partija BiH osvojila je sedam mandata, dok su Demokratska fronta i Narod i pravda dobili po tri zastupnička mjesta. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, koalicija NES, PDA i Naprijed te Naša stranka imaju po dva mandata, dok su Savez za bolju budućnost i BH Zeleni osvojili po jedan mandat.

Današnju konstituirajuću sjednicu sazvala je predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović, u skladu s odredbama Poslovnika Skupštine TK.