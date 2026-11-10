Konstituirajuća sjednica Skupštine TK bit će održana u četvrtak, 12. novembra, s početkom u 11 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli. Termin održavanja i dnevni red dogovoreni su danas na sastanku predstavnika političkih stranaka i koalicija zastupljenih u novom, XI sazivu kantonalne Skupštine.

Sastanku su prisustvovali predstavnici SDA, SDP-a, koalicije DF/GS, Naroda i pravde i Stranke penzionera, Stranke za BiH, koalicije NES/PDA/Naprijed!, SBB-a te koalicije BH Zeleni/BPS/Tuzlanska alternativa. Predstavnici Naše stranke nisu prisustvovali sastanku.

Konstituirajuća sjednica Skupštine TK: Šta je na dnevnom redu?

Na sjednici će poslanici najprije biti upoznati s konačnim ovjerenim rezultatima izbora za Skupštinu Tuzlanskog kantona, nakon čega će im biti uručena uvjerenja o dodjeli mandata. Predviđeno je i davanje svečanih izjava novoizabranih poslanika.

Dnevni red obuhvata donošenje odluka o izboru privremene Komisije za izbor i imenovanja i privremene Administrativne komisije Skupštine TK, kao i konstituisanje klubova poslanika konstitutivnih naroda i Kluba ostalih.

Jedna od važnijih tačaka bit će izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona, čime će biti napravljen korak ka uspostavljanju rukovodstva novog saziva kantonalnog zakonodavnog tijela.

Na dnevnom redu nalazi se i izbor delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Rok za dostavljanje kandidatskih lista do 18. novembra

Na današnjem sastanku dogovoreno je da politički subjekti zastupljeni u klubovima konstitutivnih naroda i Klubu ostalih najkasnije do srijede, 18. novembra, do 16 sati dostave prijedloge kandidata, odnosno kandidatske liste za izbor delegata u Dom naroda Parlamenta FBiH.

Dostavljene prijedloge Služba Skupštine Tuzlanskog kantona proslijedit će Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine na ovjeru.

Konstituirajuća sjednica Skupštine TK označit će početak rada novog saziva kantonalnog parlamenta, izabranog na Općim izborima održanim 4. oktobra 2026. godine.