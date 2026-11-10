Povrat PDV-a na prvu nekretninu: Nije svima rok 8. januar

Povrat PDV-a na prvu nekretninu ne mora se zatražiti do 8. januara 2027. godine u svim slučajevima, pojasnila je danas Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO), reagirajući na medijske objave koje su, kako navode, mogle dovesti građane u zabludu.

Iz UIO ističu da građani koji su svoju prvu nekretninu evidentirali kod nadležnog organa za imovinskopravne odnose tokom 2026. godine zahtjev za povrat plaćenog PDV-a mogu podnijeti najkasnije do 30. juna 2027. godine, uz posebno propisani prelazni rok za određenu kategoriju kupaca.

Za građane koji prvu nekretninu evidentiraju tokom 2027. godine krajnji rok za podnošenje zahtjeva bit će 30. juni 2028. godine. Isti princip određivanja rokova primjenjivat će se i u narednim godinama.

Na koga se odnosi rok 8. januar za povrat PDV-a na prvu nekretninu?

Iz Uprave pojašnjavaju da se 8. januar 2027. godine odnosi isključivo na posebnu prelaznu kategoriju kupaca.

Riječ je o građanima koji su prvu nekretninu kupili i evidentirali kod nadležnog organa u periodu od 12. aprila 2025. godine, kada je stupio na snagu Zakon o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, do 8. jula 2026. godine, kada je na snagu stupio Pravilnik o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u.

Za ovu kategoriju kupaca propisan je poseban rok od šest mjeseci od stupanja na snagu Pravilnika, odnosno do 8. januara 2027. godine.

Iz UIO naglašavaju da povrat PDV-a na prvu nekretninu nije vezan za jedinstven rok za sve građane, zbog čega je pogrešno predstavljati 8. januar kao krajnji datum za podnošenje svih zahtjeva.

Uprava je pozvala medije da prilikom informisanja javnosti vode računa o razlikama između propisanih rokova, kako se među građanima ne bi stvarala nepotrebna zabrinutost i žurba prilikom prikupljanja dokumentacije.

UIO je najavila da će nastaviti blagovremeno informisati javnost o pravilima i procedurama za ostvarivanje prava na povrat PDV-a prilikom kupovine prve nekretnine.