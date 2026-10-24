Povrat PDV-a na prvu nekretninu: Isplaćeno više od 8,6 miliona KM

RTV SLON
FOTO:Fena

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine donijela je 533 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu, a ukupan iznos odobrenog povrata premašio je 8,66 miliona KM.

Prema podacima UIO BiH, rješenja su donesena u periodu od 16. septembra do 23. oktobra, a ukupno je odobreno 8.665.800,70 KM. Od 533 donesena rješenja, njih 413 već je uručeno građanima, kojima je novac uplaćen na račune.

Najviše rješenja odnosi se na Regionalni centar Tuzla, gdje su donesena 153 rješenja. U Regionalnom centru Sarajevo doneseno je 145, u Banjoj Luci 144, dok se 91 rješenje odnosi na Mostar.

Za preostalih 120 rješenja još traje postupak uručenja putem pošte. Vrijeme isplate zavisi i od načina preuzimanja rješenja. Građani koji ga lično preuzmu u regionalnom centru mogu očekivati uplatu narednog dana, dok se kod poštanske dostave čeka potvrda o prijemu.

Uprava za indirektno oporezivanje najavila je da će nastaviti obradu pristiglih zahtjeva, uz sedmično izvještavanje o broju izdatih rješenja i realizaciji povrata PDV-a na prvu nekretninu.

pročitajte i ovo

Vijesti

Povrat PDV-a na prvu nekretninu: Odobreno 8,6 miliona KM, najviše rješenja...

BiH

UIO BiH nabavlja kontejnere za granične prijelaze, vrijednost veća od 768.000...

Vijesti

Oduzeta imovina inkasirala 1.5 miliona KM u budžet FBiH, na popisu...

Vijesti

Povrat PDV-a na prvu nekretninu: Građanima odobreno više od četiri miliona...

BiH

Povrat PDV-a za prvu nekretninu: U Tuzli doneseno deset rješenja

Vijesti

Povrat PDV-a na prvu nekretninu: Prve uplate već na računima građana...

BiH

Koliko dugo treba čuvati plaćene račune u FBiH? Jedna greška može vas koštati dvostrukog plaćanja

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

BiH

Federalna uprava civilne zaštite nabavlja 125 deminerskih vizira vrijednih 32.760 KM

Vijesti

Hrvatska od novembra uvodi digitalnu prijavu carine: Šta trebaju znati putnici iz BiH

Vijesti

Redovno pijenje čaja povezano s manjim rizikom od bolesti srca i krvnih sudova

Učitati više