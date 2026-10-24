Povrat PDV-a na prvu nekretninu: Isplaćeno više od 8,6 miliona KM

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine donijela je 533 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu, a ukupan iznos odobrenog povrata premašio je 8,66 miliona KM.

Prema podacima UIO BiH, rješenja su donesena u periodu od 16. septembra do 23. oktobra, a ukupno je odobreno 8.665.800,70 KM. Od 533 donesena rješenja, njih 413 već je uručeno građanima, kojima je novac uplaćen na račune.

Najviše rješenja odnosi se na Regionalni centar Tuzla, gdje su donesena 153 rješenja. U Regionalnom centru Sarajevo doneseno je 145, u Banjoj Luci 144, dok se 91 rješenje odnosi na Mostar.

Za preostalih 120 rješenja još traje postupak uručenja putem pošte. Vrijeme isplate zavisi i od načina preuzimanja rješenja. Građani koji ga lično preuzmu u regionalnom centru mogu očekivati uplatu narednog dana, dok se kod poštanske dostave čeka potvrda o prijemu.

Uprava za indirektno oporezivanje najavila je da će nastaviti obradu pristiglih zahtjeva, uz sedmično izvještavanje o broju izdatih rješenja i realizaciji povrata PDV-a na prvu nekretninu.