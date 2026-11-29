Povrat PDV-a na prvu nekretninu odobren je za 1.266 građana Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu većem od 20,8 miliona KM, a iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH pojasnili su kako građani mogu brže doći do novca.

Zaključno sa 27. novembrom, novac je uplaćen na račune 1.136 građana, dok je za preostalih 130 u toku postupak uručenja rješenja.

U periodu od 16. septembra do 27. novembra riješena su ukupno 1.384 zahtjeva, od kojih je 1.266 pozitivno riješeno, dok su za 118 donesene negativne odluke.

Regionalni centar Tuzla drugi po broju odobrenih zahtjeva

Najviše pozitivnih rješenja doneseno je u Regionalnom centru Sarajevo, gdje je odobreno 413 zahtjeva.

Slijedi Regionalni centar Tuzla sa 373 odobrena zahtjeva, Banja Luka sa 321, dok je u Regionalnom centru Mostar pravo na povrat novca ostvarilo 159 podnosilaca zahtjeva.

Ukupna vrijednost odobrenih povrata iznosi 20.829.445,86 KM, odnosno prosječno oko 16.453 KM po pozitivno riješenom zahtjevu.

Zašto se odbijaju zahtjevi za povrat PDV-a na prvu nekretninu?

Jedan od najčešćih razloga za odbijanje zahtjeva jeste činjenica da je nekretnina uknjižena prije 12. aprila 2025. godine, odnosno prije stupanja na snagu dopuna Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

Negativna rješenja donesena su i u slučajevima kada je utvrđeno da podnosilac zahtjeva već posjeduje drugu nekretninu, kada kupljeni stan još nije uknjižen ili se nekretnina nalazi u fazi izgradnje.

Pojedini građani nisu ostvarili pravo na povrat jer ni nakon poziva nadležnih službi nisu dostavili potpunu dokumentaciju.

U jednom slučaju postupak je obustavljen nakon što je podnosilac odustao od zahtjeva.

Kako ubrzati isplatu novca?

Građani kojima je odobren povrat PDV-a na prvu nekretninu mogu skratiti vrijeme čekanja tako što će rješenje lično preuzeti u nadležnom regionalnom centru Uprave za indirektno oporezivanje.

„Građanima koji rješenje lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru UIO, sredstva se uplaćuju već narednog dana“, pojasnili su iz Uprave.

Ukoliko se rješenje dostavlja poštom, isplata se vrši nakon što UIO zaprimi povratnicu kojom se potvrđuje da je dokument uručen podnosiocu zahtjeva.

U tom slučaju građani mogu očekivati uplatu nekoliko dana nakon preuzimanja rješenja.

Uprava za indirektno oporezivanje nastavlja obradu pristiglih zahtjeva, a podatke o broju donesenih rješenja i realizaciji povrata objavljivat će na sedmičnom nivou.