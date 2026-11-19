Neprijavljen novac u iznosu od 15.700 eura i 4.000 KM privremeno su oduzeli carinski službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH tokom kontrole putničkog vozila na graničnom prelazu Deleuša, između Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Novac je pronađen kod dvije osobe koje prilikom izlaska iz Bosne i Hercegovine nisu prijavile gotovinu iznad dozvoljenog iznosa, saopćeno je danas iz Uprave za indirektno oporezivanje.

Carinici su detaljno pregledali automobil s registarskim oznakama BiH, u kojem su se nalazile četiri osobe inicijala U. J., U. V., U. A. i U. N.

Neprijavljen novac pronađen kod dvije osobe

Kod osobe inicijala U. N. pronađeno je 22.600 eura i 4.000 KM. Budući da nije posjedovala potrebnu dokumentaciju za iznošenje tog iznosa iz BiH, carinski službenici privremeno su oduzeli 12.600 eura i 4.000 KM.

Kod druge osobe, inicijala U. J., pronađeno je 13.100 eura. Kako ni ona nije imala propisanu dokumentaciju, privremeno joj je oduzeto 3.100 eura.

Ukupno je tako oduzeto 15.700 eura i 4.000 KM, a osobama su izdate potvrde o privremenom oduzimanju gotovine.

O slučaju je obaviješten Republički devizni inspektorat Republike Srpske, dok je kontrola provedena u saradnji sa službenicima Granične policije BiH.

Koliko novca se može prenijeti preko granice bez prijave?

Iz Uprave za indirektno oporezivanje podsjećaju građane da su prilikom prelaska granice obavezni carinskoj službi prijaviti gotovinu koja prelazi iznos od 10.000 eura, odnosno odgovarajuću protivvrijednost u konvertibilnim markama ili drugoj valuti.

Putnicima se savjetuje da prije putovanja provjere propise o prenosu gotovine i osiguraju potrebnu dokumentaciju kako bi izbjegli prekršajne postupke i privremeno oduzimanje novca.