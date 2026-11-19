Vedran Zubić, profesor geografije iz Sarajeva, upozorio je danas na nepovoljne vremenske prilike u Bosni i Hercegovini, koje bi mogle izazvati zdravstvene tegobe kod osjetljivih osoba, ali i povećati rizik od poplava i klizišta. U objavi na Facebooku naveo je da kombinacija natprosječnih temperatura, velike vlažnosti zraka, pada atmosferskog pritiska i jakog južnog vjetra može predstavljati poseban izazov za građane.

Zubić je poznat po dugogodišnjem radu u obrazovanju i javnim istupima u kojima na razumljiv način objašnjava prirodne pojave i njihov utjecaj na svakodnevni život. Dobitnik je više priznanja za svoj nastavnički rad, među kojima je i međunarodna nagrada Global Teacher Award iz 2022. godine, koja mu je uručena u Indiji. Upravo zbog njegovog stručnog obrazovanja i iskustva u približavanju geografskih i vremenskih pojava široj javnosti, njegove objave privlače pažnju građana.

Svoju današnju objavu naslovio je „Meteorologija, upozorenje“, ističući da je riječ o posebno nepovoljnom danu zbog istovremenog djelovanja nekoliko vremenskih faktora.

Prema njegovim navodima, vlažnost zraka mogla bi dostići približno 90 posto, dok bi oblačnost u pojedinim periodima mogla potpuno prekriti nebo. Upozorio je i na pad atmosferskog pritiska ispod 1.000 milibara, udare južnog vjetra koji bi u Sarajevu mogli prelaziti 10 metara u sekundi, odnosno 36 kilometara na sat, te količine padavina od 20 do 40 milimetara, zavisno od područja.

Vedran Zubić upozorava na glavobolje, iscrpljenost i promjene raspoloženja

Posebnu pažnju Zubić je posvetio mogućim zdravstvenim tegobama koje pojedini građani mogu osjećati tokom naglih vremenskih promjena.

U svojoj objavi naveo je da ovakve prilike mogu biti praćene osjećajem slabosti, glavoboljama, razdražljivošću i promjenama raspoloženja.

Spomenuo je i bolove na mjestima ranijih povreda, kao i mogućnost izraženijih tegoba kod osoba s hroničnim bolestima.

„Naše tijelo je danas skromnog imuniteta, a plućni i kardio bolesnici su posebno ugroženi“, napisao je Zubić, dodajući da bi, prema njegovoj procjeni, službe hitne pomoći mogle imati povećan broj intervencija.

Ipak, zdravstvene posljedice vremenskih promjena nisu jednake kod svih ljudi. Promjene atmosferskog pritiska i temperature kod određenih osoba mogu biti povezane s pojavom glavobolje, posebno migrene, ali to ne znači da će takve tegobe imati svi građani.

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Građanima savjetovao manje napora i više tečnosti

Zubić je u objavi uputio i nekoliko preporuka građanima, posebno onima koji su osjetljivi na vremenske promjene.

„Smanjite radne aktivnosti, pojačajte čaj i vodu umjesto viška kafe, jedite laganu hranu bez natrpavanja stomaka!“, poručio je profesor.

Održavanje dovoljnog unosa tečnosti, redovan odmor i izbjegavanje pretjeranog fizičkog napora mogu biti korisni osobama koje se osjećaju iscrpljeno. Građani koji imaju hronične zdravstvene probleme trebaju nastaviti propisanu terapiju, a u slučaju ozbiljnih ili neuobičajenih simptoma potražiti medicinsku pomoć.

Kiša i jak jugo najavljeni i u zvaničnoj prognozi

Upozorenje koje je objavio Vedran Zubić dolazi u vrijeme kada i Federalni hidrometeorološki zavod najavljuje nestabilne vremenske prilike širom Bosne i Hercegovine.

Prema prognozi FHMZ-a za danas, očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Novo naoblačenje sa zapada donosi padavine, dok će južni vjetar utjecati na temperature koje su više od uobičajenih za ovo doba godine.

Najviša dnevna temperatura kretat će se uglavnom od 11 do 17 stepeni, a na jugu do 19 stepeni Celzijusa. Nestabilno vrijeme s kišom očekuje se i u narednom periodu, posebno u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne.

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Upozorio i na opasnost od poplava, odrona i klizišta

Osim zdravstvenih tegoba, Zubić je upozorio i na moguće posljedice obilnijih padavina, posebno na područjima koja su već osjetljiva na bujične poplave i pomjeranje tla.

„Ovakvo vrijeme je uvijek predispozicija poplava, odrona i pokretanja klizišta“, poručio je Zubić, naglašavajući potrebu za oprezom.

Obilnije padavine mogu povećati rizik od lokalnog izlijevanja vode, posebno na mjestima sa slabijim odvodnim kanalima i u blizini manjih vodotoka. Na padinama s nestabilnim tlom dodatno natapanje zemljišta može doprinijeti nastanku odrona i klizišta, ali sama najava kiše ne znači da će do tih pojava nužno doći.

Građanima se preporučuje praćenje zvaničnih meteoroloških upozorenja, vodostaja i informacija nadležnih službi civilne zaštite, posebno ukoliko žive na područjima koja su ranije bila pogođena poplavama ili klizištima.

Svoju Facebook objavu profesor Vedran Zubić završio je kratkom porukom: „ČUVAJTE LJUDE!“