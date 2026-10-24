Danas u BiH naoblačenje i kiša, na vrhovima planina moguć snijeg

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje jače naoblačenje sa zapada, koje će se postepeno širiti prema istoku zemlje i donijeti kišu i pljuskove. U večernjim satima na najvišim planinskim vrhovima moguć je i snijeg.

Vjetar će biti slab do umjerene jačine. U Bosni će puhati sjevernog i sjeverozapadnog smjera, dok se u Hercegovini očekuje južni i jugoistočni vjetar.

Jutarnja temperatura zraka uglavnom će se kretati između 4 i 9 stepeni, na jugu do 13 stepeni. Najviša dnevna temperatura bit će između 11 i 17 stepeni, dok će na jugu, istoku i sjeveroistoku zemlje biti nešto toplije.

Biometeorološke prilike bit će relativno nepovoljne. Padavine bi kod osjetljivih osoba mogle uzrokovati lošije raspoloženje, manjak koncentracije, blažu glavobolju i reumatske tegobe. Ipak, umjerene i uglavnom ujednačene temperature zraka povoljno će djelovati na opštu biometeorološku sliku.