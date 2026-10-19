Prema najnovijim sezonskim prognozama, predstojeća zima mogla bi donijeti manje snježnih padavina nego što je uobičajeno. Najizraženiji nedostatak snijega očekuje se na Balkanu, u Skandinaviji i pojedinim dijelovima srednje Evrope.

Analiza podataka iz šest sezonskih meteoroloških modela ukazuje na mogućnost slabije snježne sezone širom evropskog kontinenta.

Prema prognozama meteorološkog portala Severe Weather Europe, najveća odstupanja očekuju se u Skandinaviji, gdje bi količina snijega mogla biti za osam centimetara manja od prosjeka. Na području jugoistočne Evrope, uključujući Balkan, predviđa se manjak od približno 4,9 centimetara.

Prognoze za srednju Evropu i područje Alpa također su nepovoljnije kada je riječ o snježnim padavinama. U odnosu na septembarske procjene, očekivane količine smanjene su za 7,3 centimetra, dok je za istočnu Evropu i baltičke zemlje zabilježeno smanjenje od 5,6 centimetara.

Više snijega moguće u drugom dijelu zime

Meteorolog Andrej Flis ističe da najnoviji prognostički podaci potvrđuju trend ispodprosječnih snježnih padavina u većem dijelu Evrope.

Na vremenske prilike mogao bi utjecati i snažan klimatski fenomen El Niño, koji nastaje zagrijavanjem površinskih voda tropskog dijela Tihog okeana i može izazvati promjene u atmosferskoj cirkulaciji širom svijeta.

Ipak, to ne znači da će zima proteći potpuno bez snijega.

Tokom januara snježne padavine izglednije su na području od istočnih dijelova srednje Evrope prema sjeveroistoku kontinenta, kao i u pojedinim dijelovima sjeverne Evrope. U martu bi krajnji sjever Evrope mogao zabilježiti čak i više snijega nego što je uobičajeno.

Mogući su i iznenadni prodori hladnoće

Meteorolozi napominju da sezonske prognoze ne isključuju mogućnost jačih zahlađenja i snježnih epizoda.

Posebnu pažnju privlači mogućnost poremećaja polarnog vrtloga tokom druge polovine zime. Takav razvoj situacije mogao bi omogućiti prodor hladnijeg zraka prema evropskom kontinentu i povećati vjerovatnoću snježnih padavina, čak i u područjima za koja se trenutno predviđa manje snijega.

Prema sadašnjim pokazateljima, izraženiji zimski uslovi izgledniji su u drugoj polovini sezone, kada se uobičajeno bilježe i najniže temperature.