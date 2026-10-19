Kupovina preko Facebooka i Instagrama sve češće završava prijavama građana Federalnoj upravi za inspekcijske poslove zbog pogrešno isporučene robe, nekvalitetnih proizvoda i problema s povratom novca. Posebnu zabrinutost izazivaju neregistrovani prodavači koji posluju putem anonimnih profila, a nakon naplate proizvoda često postaju nedostupni kupcima.

Iz Federalnog tržišnog inspektorata upozoravaju da građani prilikom naručivanja proizvoda putem društvenih mreža moraju biti posebno oprezni jer kupovina od neregistrovanih osoba može značajno otežati ostvarivanje potrošačkih prava.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača u BiH, zakonska zaštita odnosi se na kupovinu od registrovanih trgovaca, bez obzira na to prodaju li robu u fizičkim prodavnicama ili putem interneta. To znači da kupci koji naručuju proizvode od neregistrovanih prodavača mogu ostati bez mogućnosti da svoja prava ostvare na uobičajen način.

Kupovina preko Facebooka i Instagrama: Na šta građani trebaju paziti?

Inspektori upozoravaju da povoljna cijena, veliki broj pratilaca i pozitivni komentari nisu dokaz da je prodavač registrovan niti da je kupovina sigurna.

Prije naručivanja proizvoda građanima se savjetuje da provjere naziv i adresu trgovca, kao i podatke o njegovoj registraciji. Potrebno je unaprijed utvrditi izdaje li prodavač fiskalni račun te pod kojim uslovima kupac može reklamirati ili vratiti proizvod.

Posebno je važno provjeriti postoje li dostupni kontakt podaci prodavača. Ukoliko osoba koja prodaje robu odbija otkriti identitet ili dostaviti osnovne informacije o poslovanju, iz Inspektorata savjetuju odustajanje od kupovine.

Inspekcija može kazniti prodavača, ali povrat novca nije zagarantovan

Zakon o unutrašnjoj trgovini Federacije BiH propisuje da prodaju na daljinu mogu organizovati samo trgovci registrovani za tu djelatnost.

Također, elektronske platforme imaju obavezu informisati potrošače o tome je li prodavač registrovan, uz upozorenje da se na ugovore zaključene s neregistrovanim osobama ne primjenjuju propisi o zaštiti potrošačkih prava.

Federalni tržišni inspektorat postupa po prijavama nezakonite trgovine i poduzima mjere u skladu sa svojim nadležnostima. Međutim, čak i kada inspekcija utvrdi nepravilnosti i sankcioniše neregistrovanog prodavača, to ne znači da će oštećeni kupac automatski dobiti svoj novac nazad.

Zbog toga iz Federalne uprave za inspekcijske poslove poručuju građanima da prije svake online kupovine provjere od koga naručuju robu i obavezno zahtijevaju fiskalni račun.