Kreću kontrole online prodaje: Pod lupom i kurirske službe

Kontrole online prodaje putem društvenih mreža provodit će Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) i Porezna uprava Federacije BiH, s posebnim fokusom na robu koja se kupcima dostavlja kurirskim službama. Inspektori će provjeravati i pošiljke koje se naplaćuju pouzećem, kako bi otkrili neregistrovanu trgovinu, neprijavljeni promet i rad na crno.

Dogovor o zajedničkim inspekcijskim nadzorima postigli su direktorica FUZIP-a Ivana Prvulović i direktor Porezne uprave FBiH Admir Omerbašić. Cilj je utvrditi posluju li prodavači u skladu sa zakonom te koriste li se kurirske službe za distribuciju robe iz nelegalne trgovine.

Kontrole online prodaje obuhvatit će i kurirske službe

Inspektori će provjeravati zakonitost poslovanja kurirskih službi, njihove evidencije i prateću dokumentaciju, kao i poštivanje propisa iz oblasti trgovine i rada. Posebna pažnja bit će posvećena mogućem prikrivanju prometa i obavljanju djelatnosti bez odgovarajuće registracije.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove upozoravaju da se legalni kanali dostave ne smiju zloupotrebljavati za promet robe koja potiče iz neregistrovane trgovine.

Najavljene kontrole online prodaje usmjerene su i na zaštitu potrošača koji kupuju putem društvenih mreža, ali i na osiguravanje ravnopravnih tržišnih uslova za trgovce koji uredno registruju djelatnost i izmiruju zakonske obaveze.

Zajedničkim djelovanjem dvije institucije nastoje spriječiti izbjegavanje poreznih obaveza i gubitak javnih prihoda, uz suzbijanje sive ekonomije.

U slučajevima u kojima budu utvrđene nepravilnosti poduzimat će se zakonom propisane mjere. Ukoliko inspektori utvrde osnov za sumnju da su počinjena krivična djela, predmeti će biti dokumentovani i dostavljeni nadležnim tužilaštvima.