FUZIP od danas u inspekcijskim kontrolama: Na meti obveznici iz nefinansijskog sektora

FUZIP – Federalna uprava za inspekcijske poslove od danas, 28. septembra, počinje provoditi Posebni program inspekcijskog nadzora nad primjenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika iz nefinansijskog sektora. Kontrole će do kraja godine provoditi Federalni tržišni inspektorat.

Inspekcijskim nadzorom bit će obuhvaćene različite kategorije obveznika, među kojima su priređivači igara na sreću, revizorska društva, pružaoci knjigovodstvenih, računovodstvenih i poreznih usluga, određeni pružaoci finansijskih i korporativnih usluga, kao i trgovci vozilima, plovilima i letjelicama. Kontrole se odnose i na trgovce plemenitim metalima, dragim kamenjem i umjetničkim predmetima te posrednike u prometu nekretninama, u slučajevima propisanim zakonom.

Inspektori će provjeravati da li obveznici procjenjuju i upravljaju rizicima, identificiraju i prate klijente i poslovne odnose, vode propisane evidencije, primjenjuju interne procedure i kontrole te postupaju u slučaju sumnjivih transakcija.

Obveznici koji to do sada nisu učinili dužni su Federalnoj upravi za inspekcijske poslove dostaviti vlastitu procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Za kršenje zakonskih obaveza propisane su novčane kazne od 5.000 do 200.000 KM, dok se za propuste poput neizrade analize rizika, neadekvatne identifikacije i praćenja klijenata te nevođenja propisanih evidencija kazne kreću od 20.000 do 80.000 KM.

FUZIP navodi da se program provodi u okviru mjera iz Akcionog plana Bosne i Hercegovine iz juna 2026. godine prema FATF-u, međunarodnom tijelu koje postavlja standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Za potrebe nadzora FUZIP je usvojio metodologiju za provođenje inspekcijskog nadzora, dok su obveznicima od aprila dostupne i smjernice za procjenu rizika.