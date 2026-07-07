Zabranjen uvoz dječijih igračaka iz Kine zbog neispravne dokumentacije

Zabranjen uvoz dječijih igračaka “Dumpling Squishy” porijeklom iz Kine nakon što je Federalna sanitarna inspekcija na Graničnom prijelazu Aerodrom Sarajevo utvrdila nepravilnosti u dokumentaciji pošiljke.

Riječ je o pošiljci od 7.200 komada dječijih igračaka, čije je carinjenje trebalo biti obavljeno na GP Aerodrom Sarajevo. Tokom inspekcijskog nadzora nad uvozom predmeta opće upotrebe utvrđeno je da pošiljka nema odgovarajuću deklaraciju iz koje bi se mogli utvrditi naziv i puna adresa proizvođača, kao ni naziv i sjedište uvoznika.

Osim toga, pošiljka nije bila praćena ispravom proizvođača kojom se potvrđuje da proizvod, na osnovu laboratorijskih ispitivanja, odgovara propisima o zdravstvenoj ispravnosti. Zbog toga je ocijenjeno da se igračke ne mogu uvesti niti staviti u promet.

Zabranjen uvoz dječijih igračaka, pošiljka se vraća pošiljaocu

U skladu sa zakonskim propisima, uvoz kontrolisane pošiljke je zabranjen, a naređeno je njeno vraćanje pošiljaocu. Ukoliko povrat ne bude moguć, pošiljka će biti uništena na propisan način.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove upozoravaju da postoji mogućnost da se ista pošiljka pokuša uvesti preko drugih graničnih prijelaza ili mjesta carinjenja. Također je utvrđeno da više različitih uvoznika uvozi ove igračke pod različitim nazivima.

Zbog toga je upozorenje o nesuklađenosti proizvoda upućeno svim graničnim prijelazima unutar Sektora granične inspekcije FUZIP-a, kao i Inspektoratu Republike Srpske, kako bi se pojačao nadzor i spriječili novi pokušaji uvoza.

Odluka da bude zabranjen uvoz dječijih igračaka donesena je zbog neusklađenosti sa propisima koji regulišu zdravstvenu ispravnost predmeta opće upotrebe i opću sigurnost proizvoda.