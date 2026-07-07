Zabranjen uvoz instant napitaka porijeklom iz Italije nakon što su federalna sanitarna i federalna tržišna inspekcija na Graničnom prijelazu Izačić utvrdile nepravilnosti u deklarisanju pošiljke teške 2.540 kilograma.

Riječ je o proizvodima Ristora, instant bijelom napitku, čokoladi u prahu i instant irskom kapućinu, koji su bili predmet inspekcijskog nadzora prilikom uvoza životnih namirnica i hrane čije se carinjenje vrši na GP Izačić.

Pošiljka ne može biti stavljena u promet

Prema informacijama Sektora granične inspekcije Federalne uprave za inspekcijske poslove, tokom kontrole je utvrđeno da artikli u pošiljci nisu bili propisno deklarisani. Zbog toga je zabranjen uvoz instant napitaka, a proizvodi se ne mogu staviti u promet na tržištu Bosne i Hercegovine.

Inspekcija je utvrdila da pošiljka nije u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, kao ni sa Zakonom o hrani BiH. Upravo zbog toga kontrolisani proizvodi ne mogu biti uvezeni, niti se mogu naći na policama trgovina.

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Zašto je deklaracija važna za potrošače?

Nepravilnosti u deklarisanju prehrambenih proizvoda smatraju se ozbiljnim propustom jer deklaracija potrošačima daje osnovne informacije o proizvodu. Na njoj se, između ostalog, trebaju nalaziti podaci o nazivu proizvoda, sastojcima, količini, roku trajanja, uslovima čuvanja, proizvođaču, uvozniku, zemlji porijekla i drugim informacijama važnim za sigurnu upotrebu hrane.

Posebno su značajne informacije o sastojcima koji mogu izazvati alergijske reakcije ili intolerancije kod potrošača. Ukoliko proizvod nije pravilno deklarisan, kupac ne može imati potpunu informaciju o tome šta kupuje i koristi.

Naređeno vraćanje ili uništavanje pošiljke

Nakon utvrđenih nepravilnosti, donesena je odluka kojom je zabranjen uvoz instant napitaka iz ove pošiljke. Nadležna inspekcija naredila je vraćanje robe pošiljaocu, a ukoliko povrat ne bude moguć, proizvodi će biti uništeni na propisan način.

Granične inspekcije imaju važnu ulogu u kontroli robe koja ulazi u Bosnu i Hercegovinu, posebno kada je riječ o hrani, piću i drugim proizvodima koji mogu imati direktan uticaj na zdravlje potrošača. Njihov zadatak je da prije carinjenja provjere da li proizvodi ispunjavaju propisane uslove za uvoz i promet.

Ovakve kontrole posebno su važne jer potrošači prilikom kupovine prehrambenih proizvoda imaju pravo na tačne, jasne i potpune informacije. Nepravilno deklarisani proizvodi mogu dovesti u zabludu kupce, naročito kada se radi o sastavu, porijeklu, alergenima ili načinu upotrebe proizvoda.