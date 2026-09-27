Sloboda slavila u Gabeli: Mešinović s dva gola donio pobjedu protiv GOŠK-a

RTV SLON

Fudbaleri Slobode upisali su pobjedu u 7. kolu WWin Prve lige Federacije BiH. Tuzlanski tim je na gostovanju u Gabeli savladao GOŠK rezultatom 2:0 i tako stigao do nova tri boda.

Prvih 45 minuta donijelo je borbenu igru bez mnogo ozbiljnih prilika. Domaći su nešto bolje ušli u utakmicu i pokušavali ugroziti gol Slobode, dok su Tuzlaci svoje prilike uglavnom tražili nakon prekida. Najbliži pogotku u prvom dijelu bio je Arapović, koji je nakon udarca iskosa s desne strane poslao loptu pored gola.

Sloboda je u nastavku bila konkretnija i to je rezultiralo vodstvom u 53. minuti. Campana je dobro odradio posao i pronašao Mešinovića, koji je preciznim udarcem pogodio za 0:1.

GOŠK je nakon primljenog gola pokušao doći do izjednačenja, ali domaći nisu uspijevali stvoriti ozbiljniju priliku pred golom Mitrovića.

Sloboda je novu priliku iskoristila u 67. minuti. Nakon greške Pljevaljčića, Tuzlaci su došli do prostora, a Mešinović je još jednom zatresao mrežu i postavio konačnih 0:2.

Domaći su do kraja pokušavali smanjiti zaostatak, posebno kroz prekide, ali odbrana Slobode ostala je čvrsta i sačuvala prednost do posljednjeg sudijskog zvižduka.

Sloboda je nakon sedam odigranih kola sada na 14 bodova i zauzima peto mjesto na tabeli. GOŠK je ostao na 15 osvojenih bodova.

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