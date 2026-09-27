U ponedjeljak sunčano i toplije, ujutro moguća magla

RTV SLON
Sunčano vrijeme uz malu naoblaku

U ponedjeljak će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano vrijeme, dok se u prijepodnevnim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove očekuju magla i niska oblačnost.

Puhat će slab vjetar sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se uglavnom od 4 do 9 stepeni, dok će na jugu biti između 13 i 18 stepeni.

Najviša dnevna temperatura iznosit će između 19 i 25 stepeni, a na jugu zemlje može dostići 28 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike bit će povoljne. Stabilno i toplije vrijeme pozitivno će djelovati na raspoloženje i radnu motivaciju većine stanovništva.

Tokom jutarnjih i večernjih sati bit će svježije, pa se preporučuje nešto toplije i slojevito odijevanje.

Moguća jutarnja magla u unutrašnjosti kod hroničnih bolesnika može izazvati manje poteškoće, zbog čega je aktivnosti na otvorenom najbolje planirati u toplijem dijelu dana.

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