Veliko interesovanje građana: Fond FBiH za jedan dan zaprimio 248 prijava za energetsku obnovu

Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za sufinansiranje mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima izazvao je veliki interes građana. Od ukupno 1,5 miliona KM, koliko je bilo osigurano za ovaj program, sredstva su rezervisana vrlo brzo nakon objave poziva.

Poziv je objavljen 16. septembra, a već narednog dana privremeno je zatvoren jer je vrijednost pravovremeno zaprimljenih prijava dostigla iznos raspoloživih sredstava.

Građani su mogli aplicirati za sufinansiranje mjera poput termoizolacije vanjskih zidova, izolacije poda u negrijanom tavanu ili krova, zamjene prozora i vrata, kao i unapređenja sistema grijanja ugradnjom kotla na pelet, toplotne pumpe ili plinskog kondenzacijskog kotla.

Fond je predvidio da se po jednom stambenom objektu može odobriti najviše 50 posto ukupne vrijednosti ulaganja, odnosno maksimalno 7.000 KM sa uračunatim PDV-om.

Na javni poziv pristiglo je ukupno 248 prijava. Prema posljednjoj objavljenoj informaciji Fonda, do 21. septembra pregledano je pet prijava, od kojih je jedna odobrena, dok su četiri odbijene. Ostale prijave pregledaju se prema redoslijedu njihovog podnošenja.

Iz Fonda su naveli da bi javni poziv mogao ponovo biti otvoren ukoliko nakon završetka evaluacije ostanu raspoloživa sredstva.

Veliko interesovanje zabilježeno je i za drugi program Fonda, koji se odnosi na kupovinu novih električnih vozila. Za taj javni poziv bilo je osigurano 500.000 KM, a u samo nekoliko dana pristigle su 44 prijave, nakon čega su sredstva također rezervisana.

Za razliku od FBiH, u Republici Srpskoj je za program sufinansiranja mjera energetske učinkovitosti bilo osigurano 4,6 miliona KM, dok je zaprimljena 3.621 prijava.