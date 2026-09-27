Grad Živinice zapošljava 11 državnih službenika, plate do 2.912 KM

Grad Živinice zapošljava 11 državnih službenika kroz javni konkurs koji je, na zahtjev gradske uprave, objavila Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine.

Za svako radno mjesto traži se po jedan izvršilac, a konkurs obuhvata više oblasti, među kojima su urbanizam, komunalni poslovi, saobraćaj, geodetski i imovinsko-pravni poslovi, finansije, poljoprivreda, razvojni projekti, inspekcija i interna revizija.

Traže se stručni saradnik za urbanizam i građenje, stručni savjetnik za komunalne i normativno-pravne poslove, stručni saradnik za poslove saobraćaja, javni prevoz i puteve, stručni saradnik za geodetske poslove, mrežu i održavanje katastra nekretnina, stručni saradnik za upravno rješavanje, kao i stručni saradnik za upravljanje imovinom i evidenciju.

Grad Živinice zapošljava i u finansijama, poljoprivredi i inspekciji

Konkurs je raspisan i za višeg stručnog saradnika za finansije i budžet, stručnog savjetnika za poljoprivredu i ruralni razvoj, stručnog saradnika za strateško planiranje i saradnju sa investitorima, putnog inspektora i internog revizora.

Osnovne plate kreću se od 2.072 do 2.912 KM, u zavisnosti od pozicije.

Za više radnih mjesta stručnih saradnika navedena je osnovna plata od 2.072,28 KM, dok je za stručnog savjetnika za komunalne i normativno-pravne poslove predviđeno 2.296,38 KM.

Viši stručni saradnik za finansije i budžet imao bi osnovnu platu od 2.184,29 KM, stručni savjetnik za poljoprivredu i ruralni razvoj 2.296,38 KM, a putni inspektor 2.408,32 KM.

Najviša osnovna plata predviđena je za internog revizora i iznosi 2.912,39 KM.

Kandidati moraju ispunjavati opće uslove za prijem u državnu službu, uključujući državljanstvo Bosne i Hercegovine, punoljetstvo i odgovarajuće visoko obrazovanje. Za pojedine pozicije traže se i dodatni uslovi u vezi s radnim iskustvom, stručnom spremom, vozačkom dozvolom i drugim kvalifikacijama.

Izborni postupak uključuje ispit općeg znanja za kandidate koji ga imaju obavezu polagati, kao i stručni ispit koji se sastoji od pismenog dijela sa deset pitanja i usmenog dijela, odnosno intervjua.

Prijave se dostavljaju poštom Agenciji za državnu službu FBiH, Službi za postavljenja u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH“, a preporučena pošiljka smatra se blagovremenom ako je poslana najkasnije posljednjeg dana roka.