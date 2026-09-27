Maslinovo ulje u prehrani: Zašto je važna umjerena količina

Maslinovo ulje jedan je od glavnih izvora masti u mediteranskoj prehrani, a zbog sastava može biti kvalitetan izbor u svakodnevnoj ishrani. Ipak, kada je riječ o gubitku kilograma, važnu ulogu ima ukupna količina hrane i energije koju unosimo tokom dana.

Bogato je mononezasićenim masnim kiselinama, a kada se koristi uz povrće, salate, mahunarke i integralne namirnice, može doprinijeti većem osjećaju sitosti nakon obroka.

Osim masnih kiselina, maslinovo ulje sadrži i različite biljne spojeve koji se povezuju s korisnim djelovanjem na zdravlje. Međutim, riječ je o namirnici koja je energetski bogata. Jedna supena kašika sadrži približno 120 kalorija, pa pretjerivanje može otežati stvaranje kalorijskog deficita potrebnog za mršavljenje.

Zbog toga ga je najbolje koristiti u umjerenim količinama – kao preljev za salatu, uz kuhano ili pečeno povrće, mahunarke ili u različitim umacima.

Maslinovo ulje često je dio mediteranskog načina ishrane, koji uključuje dosta povrća, voća, mahunarki, integralnih žitarica i ribe, dok se crveno meso i slatkiši konzumiraju rjeđe.

Važno je naglasiti da nijedna pojedinačna namirnica ne može sama dovesti do gubitka kilograma. Za smanjenje tjelesne mase potrebno je da tokom određenog perioda potrošnja energije bude veća od njenog unosa.

Zato maslinovo ulje može biti dio kvalitetne i uravnotežene prehrane, ali nije namirnica koja sama po sebi sagorijeva masnoće.