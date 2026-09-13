Tamna čokolada može uticati na krvni pritisak, ali količina je važna

Tamna čokolada može imati određene koristi za zdravlje srca, prije svega zahvaljujući flavonoidima iz kakaa koji mogu doprinijeti boljoj funkciji krvnih sudova i blagom snižavanju krvnog pritiska.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da to ne znači da veće količine donose i veći zdravstveni učinak. Tamna čokolada i dalje sadrži kalorije, masti, a često i dodani šećer, zbog čega je važno konzumirati je umjereno.

Flavonoidi iz kakaa podstiču stvaranje dušikovog oksida u krvnim sudovima, što može pomoći njihovom opuštanju i poboljšati protok krvi. Pojedina istraživanja pokazala su da prehrana bogata flavonoidima može biti povezana s umjerenim smanjenjem sistoličkog i dijastoličkog krvnog pritiska.

Nije svaka tamna čokolada ista

Kada je riječ o potencijalnim koristima, stručnjaci preporučuju proizvode sa najmanje 70 posto kakaa. Veći udio kakaa obično znači više flavonoida i manje šećera.

Kao razumna količina često se navodi oko 28 grama dnevno, pod uslovom da se tamna čokolada uklopi u uravnoteženu ishranu i da ne zamjenjuje druge važne namirnice.

Veće količine mogu imati suprotan efekat, posebno zbog visokog energetskog unosa. Kod osoba osjetljivih na kofein i teobromin mogu se javiti ubrzan rad srca, nemir ili problemi sa snom.

Kod osoba koje imaju gastroezofagealni refluks čokolada također može pogoršati simptome.

Ishrana je samo dio kontrole krvnog pritiska

Kontrola krvnog pritiska ne bi se trebala oslanjati samo na jednu namirnicu. Važnu ulogu imaju i unos vlakana, kalija, magnezija i kalcija, kao i smanjenje količine soli, prerađene hrane i zasićenih masti.

Redovna fizička aktivnost, održavanje zdrave tjelesne mase, ograničavanje alkohola i prestanak pušenja također mogu doprinijeti boljoj kontroli krvnog pritiska.

Osobama koje već imaju hipertenziju ili koriste terapiju preporučuje se da promjene u ishrani usklade sa savjetom ljekara.

Tamna čokolada može biti dio zdravije prehrane, ali njeni mogući efekti na krvni pritisak ostaju skromni i najviše zavise od količine, kvaliteta proizvoda i ukupnog načina života.