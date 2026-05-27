Logopedica otkrila: Šest jednostavnih načina da podstaknete razvoj govora kod djece

Posmatranje mališana kako uče komunicirati jedan je od najljepših, ali i najizazovnijih dijelova ranog roditeljstva. Dok neka djeca neprestano brbljaju i prije drugog rođendana, drugima treba više vremena da pronađu prave riječi.

Logopedica Marie Martinez za Parents.com objasnila je kako svakodnevne aktivnosti – od obroka do vožnje automobilom – mogu postati prilika za učenje i razvoj govora, bez stresa i skupih programa. Ističe da je važno aktivno komunicirati s djetetom tokom cijelog dana i obraćati pažnju na njegov govor tijela.

Marie Martinez, logopedica i autorica knjige o jezičkom razvoju djece, izdvojila je pet praktičnih savjeta zasnovanih na istraživanjima kako bi roditelji pomogli razvoju govora i jezika kod svojih mališana. Bez obzira na to da li dijete tek počinje izgovarati prve glasove ili već spaja riječi, ovi savjeti mogu pomoći u razvoju komunikacije, povezivanja i samopouzdanja.

Odvojite vrijeme za slušanje

Iako roditeljima može djelovati neobično da je slušanje važnije od govorenja, pažljivo slušanje predstavlja prvi korak. Posmatranje ne samo glasova koje dijete proizvodi, čak i kada je riječ o običnom brbljanju, nego i njegovog govora tijela, može pomoći roditeljima da prepoznaju prilike za razvoj jezika tokom dana.

“Naprimjer, namjestite alarm na pet minuta i jednostavno slušajte zvukove, riječi i fraze koje vaše dijete izgovara, posmatrajte pokrete koje koristi i aktivnosti kojima se bavi”, savjetuje Martinez.

Dodaje da roditelji mogu praviti kratke bilješke i pratiti promjene iz sedmice u sedmicu jer se djeca veoma brzo razvijaju.

Kućne obaveze pretvorite u priliku za učenje

Čak i svakodnevni kućni poslovi mogu pomoći u učenju novih riječi.

“Dok se vozite, perete suđe ili veš, razgovarajte s djetetom o onome što radite”, kaže Martinez.

Naprimjer, tokom pranja veša roditelji mogu imenovati odjeću, govoriti čija je i koristiti riječi koje opisuju radnje poput „sipati“, „staviti“ ili „izvaditi“.

Na taj način dijete uči da svaka stvar i aktivnost imaju svoje ime, što pomaže razumijevanju jezika.

Razgovarajte tokom vožnje

Boravak u automobilu može biti odlična prilika za razgovor. Dijete može birati pjesme, pjevati zajedno s roditeljima ili razgovarati o tome gdje idu i koga će vidjeti.

Jednostavan izbor poput: „Želiš li pjesmicu o autobusu ili zvjezdici?“ može potaknuti dijete da komunicira, pokazuje želje i učestvuje u razgovoru.

Iskoristite vrijeme obroka

Iako obroci često prolaze užurbano, oni također mogu biti korisni za razvoj komunikacijskih vještina.

Roditelji mogu imenovati hranu i predmete koje dijete koristi kako bi povezalo riječ sa stvarnim predmetom. Jedna od omiljenih aktivnosti, prema Martinez, jeste igra „Gdje je…?“

Kroz gestikulaciju i oponašanje djeca uče povezivati riječi sa predmetima i razvijaju komunikaciju.

Govor tijela je također komunikacija

Martinez naglašava da mališani koriste oblik komunikacije koji im je najlakši u određenom trenutku. Zbog toga se ponekad emocije ispoljavaju kroz ispade bijesa, jer dijete još ne zna riječima izraziti ono što osjeća.

Savjetuje roditeljima da ostanu smireni, spuste se na nivo djetetovih očiju i pokušaju razumjeti šta im dijete želi poručiti.

Jednostavna riječ ili d