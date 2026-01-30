Ove namirnice nije poželjno držati u plastičnim posudama

Plastične posude jesu praktične u kuhinji, ali stručnjaci upozoravaju da određene namirnice nikako ne treba čuvati u njima jer hemikalije iz plastike mogu preći u hranu i predstavljati rizik po zdravlje, zbog čega je bolji izbor staklo ili posude od nehrđajućeg čelika.

Posebnu pažnju treba obratiti na sirovo meso i ribu čuvane u plastici, jer u sitnim ogrebotinama posuda bakterije mogu ostati i kontaminirati hranu, te na namirnice bogate mastima poput maslinovog ulja, putera, sira, orašastih plodova, pržene hrane i umaka na bazi pavlake, budući da se plastični aditivi lipofilnog tipa lakše rastvaraju u masnoćama.

Kisele namirnice, uključujući jela na bazi paradajza, agrume i fermentirane proizvode poput jogurta ili kiselog kupusa, mogu dodatno reagirati s plastikom i poticati ispuštanje hemikalija u hranu, pa stručnjaci preporučuju upotrebu staklenih ili metalnih posuda za njihovo skladištenje.

Staklo, keramika ili nehrđajući čelik ne ispuštaju štetne supstance i lakše se čiste, zbog čega su sigurnije alternative za dugoročno čuvanje hrane i pripremu obroka unaprijed.