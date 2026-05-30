Greška koju mnogi prave prije uključivanja mašine za suđe

Mnogi u kuhinji imaju naviku za koju vjeruju da je važna za čisto posuđe, iako stručnjaci upozoravaju da je zapravo pogrešna i kontraproduktivna. Ako prije stavljanja posuđa u mašinu trošite vrijeme na ispiranje tanjira, šolja i zdjela pod mlazom vode, stručnjaci savjetuju da s tom praksom prestanete.

Takvo ispiranje ne pomaže pranju, nego može otežati posao i deterdžentu i samoj mašini za suđe, piše Simply Recipes.

Moderni deterdženti za mašinsko pranje posuđa sadrže enzime koji su osmišljeni tako da se vežu za ostatke hrane i razgrađuju ih. Ako se posuđe prethodno ispere, ti enzimi nemaju za šta da se “uhvate”, pa ne mogu djelovati dovoljno efikasno.

“Možda zvuči nelogično, ali današnji deterdženti za mašine za suđe osmišljeni su upravo za tvrdokorne mrlje i ostatke hrane”, objašnjava Aleksandra Kruszewska, direktorica istraživanja i razvoja u kompaniji Finish.

Prema njenim riječima, deterdženti ciljano djeluju na ostatke hrane i razgrađuju ih, uključujući osušene ili zapečene mrlje, zbog čega prethodno ispiranje nije potrebno.

Osim toga, novije mašine za suđe imaju senzore koji prilagođavaju ciklus pranja količini prljavštine. Ako senzori prepoznaju da je posuđe već gotovo čisto, mašina može pokrenuti slabiji i kraći ciklus, što na kraju može dovesti do lošije opranog posuđa.

Ispiranjem posuđa ne troši se samo vrijeme, nego i voda, kao i energija potrebna za njeno zagrijavanje. Iako se na prvi pogled možda ne čini kao velika potrošnja, ti se troškovi vremenom sabiraju na računima za režije, a istovremeno se nepotrebno troše i važni resursi.

Ipak, to što posuđe ne treba ispirati ne znači da ga u mašinu treba stavljati s velikim komadima hrane. Krupne ostatke potrebno je ukloniti prije slaganja posuđa.

“Dovoljno je samo sastrugati veće ostatke u otpad prije nego što tanjire i zdjele posložite u mašinu za suđe”, savjetuje Kruszewska.

Naprimjer, ako ste jeli tjesteninu sa sirom, ostatke tjestenine treba baciti, ali tanjir na kojem je ostao umak može se staviti direktno u mašinu. Upravo takva prljavština pomaže deterdžentu da djeluje kako je predviđeno.

Jedina mana ovakvog pristupa je što će filter mašine za suđe možda trebati čistiti nešto češće. Preporučuje se provjeriti ga svakih nekoliko sedmica, što je jednostavan i brz zadatak.