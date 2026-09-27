Skuplje gorivo povećava troškove hrane i grijanja u BiH

Rast cijena goriva u Bosni i Hercegovini sve više se odražava i na druge troškove, od proizvodnje i transporta do cijena hrane i grijanja.

Cijena dizela približila se granici od četiri KM po litru, što dodatno opterećuje proizvođače i trgovce. Veći troškovi transporta i proizvodnje, uz ovogodišnju sušu koja je utjecala na prinose pojedinih poljoprivrednih kultura, stvaraju dodatni pritisak na cijene.

Predsjednik Udruženja potrošača „Zvono“ Bijeljina Jovan Vasilić upozorava da bi građane mogli očekivati novi izdaci, posebno kada je riječ o grijanju na električnu energiju. Istovremeno, poskupio je i pelet, čija se cijena, prema njegovim riječima, kreće od oko 700 KM pa se govori i o iznosima do 900 KM po toni.

Posljedice rasta troškova vidljive su i na policama. Prema podacima navedenim u prilogu Federalne, kilogram junetine bez kosti za godinu dana poskupio je sa 24 na 27 KM, dok je cijena kilograma hljeba od pšeničnog brašna dostigla tri KM.

Dodatni problem za domaće poljoprivrednike predstavljaju skuplje gorivo i repromaterijal, ali i smanjeni prinosi zbog suše.

Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije i Majevice Savo Bakajlić navodi za Federalnu da su cijene repromaterijala oko 20 posto više nego prošle godine, dok je sjetva skuplja nego ranije.

Rast troškova sve više utječe i na potrošačke navike. Građani, prema navodima iz priloga, pokušavaju uštedjeti i na osnovnim namirnicama, pa je sve češća kupovina hljeba koji je ostao neprodat prethodnog dana.

Uz rast cijena hrane, goriva i energenata, pritisak na kućne budžete u BiH tako postaje sve izraženiji, posebno za domaćinstva s nižim primanjima.