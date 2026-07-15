Grad Tuzla izradio energijski audit za objekat Tuzlanske razvojne agencije

Energijski audit Tuzlanske razvojne agencije završen je uz finansijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, čime je Grad Tuzla dobio važan dokument za planiranje budućih mjera energijske efikasnosti na ovom gradskom objektu.

Riječ je o objektu u Ulici M. i Ž. Crnogorčevića broj 1, u kojem su smještene Javna ustanova Tuzlanska razvojna agencija „TRAG“, Agencija za razvoj „NERDA“ i Informativni centar „LOTOS“, koji okuplja osobe sa invaliditetom i svakodnevno pruža usluge velikom broju korisnika.

Izradom detaljnog energijskog audita utvrđeno je postojeće stanje objekta, kao i mogućnosti za provođenje mjera kojima bi se smanjila potrošnja energije i unaprijedili uslovi za rad zaposlenih i korisnika.

Energijski audit Tuzlanske razvojne agencije važan je i zbog budućeg apliciranja na domaće i međunarodne fondove, iz kojih bi mogla biti osigurana sredstva za obnovu objekta i realizaciju planiranih intervencija u oblasti energijske efikasnosti.

Dokument je izradila ovlaštena i certificirana kompanija koju je Grad Tuzla angažovao kroz postupak javne nabavke. Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH finansirao je 61,35 posto ukupne vrijednosti projekta, dok je Grad Tuzla osigurao preostalih 38,65 posto sredstava sa uračunatim PDV-om.

Realizacijom projekta stvorene su pretpostavke da se u narednom periodu preciznije planiraju ulaganja u objekat Tuzlanske razvojne agencije, kao i mjere koje bi trebale dovesti do racionalnije potrošnje energije i kvalitetnijeg korištenja prostora.