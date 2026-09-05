Politički subjekti upozoreni na pravila za postavljanje predizbornih plakata

Gradske službe u Tuzli podsjetile su političke subjekte koji učestvuju u predizbornoj kampanji za Opće izbore 2026. godine na obavezu poštivanja Odluke o komunalnom redu.

Prema važećim propisima, predizborni plakati mogu se postavljati na oglasnim pločama, oglasnim stubovima i u oglasnim ormarićima. Izuzetno, plakati se mogu postaviti i na privremene ograde gradilišta, ali uz prethodnu saglasnost nadležne gradske službe.

Zabranjeno je postavljanje plakata i ispisivanje poruka na fasadama, stalnim ogradama, potpornim zidovima, rasvjetnim i saobraćajnim stubovima, energetskim postrojenjima, autobuskim nadstrešnicama, kao i na drugim nedozvoljenim površinama i objektima. Postavljeni plakati ne smiju se prljati, oštećivati niti uništavati.

Oglašivači su dužni zahtjev za postavljanje plakata podnijeti najkasnije 48 sati prije njihovog postavljanja, uz dostavljanje primjerka plakata i podatka o ukupnom broju primjeraka. Nadležna služba potom određuje naknadu i rok za uklanjanje plakata.

Plakati postavljeni na nedozvoljenim mjestima bit će uklonjeni o trošku fizičkog ili pravnog lica koje ih je postavilo.

Za kršenje ovih odredbi predviđene su novčane kazne od 50 do 500 KM za fizička lica, od 1.000 do 10.000 KM za pravna lica, te od 200 do 1.000 KM za odgovorna lica u pravnim licima.

Gradske službe pozvale su sve političke subjekte da tokom predizborne kampanje poštuju propise i koriste isključivo dozvoljena mjesta za postavljanje izbornih materijala.