Izborna kampanja: Preko 7.200 kandidata juriša na pozicije

Zvanična kampanja za Opće izbore 2026. godine počela je danas i trajat će do 3. oktobra u 7 sati, kada nastupa izborna šutnja. Građani će na birališta izaći u nedjelju, 4. oktobra.

Bosna i Hercegovina od danas je i zvanično u izbornoj kampanji. Političke stranke, koalicije i kandidati u narednih mjesec dana pokušat će pridobiti povjerenje birača kroz skupove, medijske nastupe, oglašavanje i predstavljanje svojih izbornih programa.

Prema podacima Centralne izborne komisije BiH, u Centralni birački spisak za ovogodišnje Opće izbore upisano je 3.408.517 birača.

Utrka za mandate bit će izuzetno velika. Na redovnim kandidatskim listama nalazi se 5.817 kandidata, dok je na kompenzacijskim listama još 1.426 imena, što znači da je u izborni proces uključeno više od 7.200 kandidata. Oni se bore za ukupno 518 pozicija na različitim nivoima vlasti.

Najviše kandidata zainteresirano je za kantonalne skupštine. Za ukupno 289 mjesta u skupštinama deset kantona u Federaciji BiH natječe se 3.433 kandidata.

Za tri mjesta u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine prijavljeno je devet kandidata, dok se za 42 mandata u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH natječe 279 kandidata.

Na nivou Federacije BiH za 98 mjesta u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH u izbornoj utrci je 1.112 kandidata.

U Republici Srpskoj za 83 poslanička mjesta u Narodnoj skupštini RS kandidirano je 984 osoba, dok se za funkcije predsjednika i dva potpredsjednika RS natječe ukupno 12 kandidata.

CIK pozvao na poštivanje pravila kampanje

Centralna izborna komisija BiH pozvala je političke subjekte, kandidate, njihove pristalice i medije da tokom kampanje poštuju odredbe Izbornog zakona BiH.

Posebno je naglašena zabrana govora mržnje, kao i obaveza da se izborna kampanja vodi u mirnom okruženju i u skladu sa zakonom.

Zvanična kampanja završava 3. oktobra u 7 sati ujutro, kada počinje izborna šutnja. Opći izbori bit će održani dan kasnije, u nedjelju, 4. oktobra 2026. godine.