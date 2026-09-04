Od 7. do 11. septembra promatrački let iznad BiH u okviru „Otvorenog neba“

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine saopćilo je da će od 7. do 11. septembra 2026. godine iznad teritorije Bosne i Hercegovine biti realiziran planirani promatrački let u okviru Ugovora „Otvoreno nebo“.

Let će realizirati Rumunija u saradnji sa zemljama BENELUX-a, Španijom i Portugalom, uz učešće Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH, Ministarstva komunikacija i prometa BiH te Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Promatrački let bit će izveden avionom Antonov An-30 iz sastava rumunskih zračnih snaga, koji je posebno opremljen senzorima i kamerama za snimanje teritorija u skladu s odredbama Ugovora „Otvoreno nebo“.

Iz Ministarstva odbrane BiH naglašavaju da je riječ o unaprijed najavljenoj aktivnosti i da nema razloga za uznemirenost građana. Posadi aviona i međunarodnim inspektorima pridružit će se prateći tim Oružanih snaga BiH i Ministarstva komunikacija i prometa BiH.

Snimanje teritorije obavljat će se certificiranim senzorima, koje će prije leta pregledati nadležni specijalisti Oružanih snaga BiH. Tačno vrijeme realizacije i putanja leta bit će usaglašeni tokom zajedničke pripreme nakon dolaska delegacija na Međunarodni aerodrom Sarajevo.

Ugovor „Otvoreno nebo“ jedan je od sigurnosnih aranžmana koji državama članicama omogućava snimanje teritorija u cilju prikupljanja podataka o vojnim snagama i njihovim aktivnostima. Njegova svrha je izgradnja i razvijanje povjerenja među državama članicama.

Bosna i Hercegovina Ugovoru je pristupila 2003. godine i od tada učestvuje u realizaciji promatračkih letova iznad teritorije BiH, kao i iznad teritorija drugih članica.