Njemački vojni avion uskoro će nadlijetati Bosnu i Hercegovinu

Specijalno opremljeni avion njemačkog ratnog zrakoplovstva uskoro će nadlijetati Bosnu i Hercegovinu u okviru međunarodnog ugovora „Otvoreno nebo“, koji državama članicama omogućava posmatranje i praćenje vojnih aktivnosti iz zraka.

Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH, u saradnji s Ministarstvom vanjskih poslova BiH, Ministarstvom komunikacija i saobraćaja BiH i Međunarodnim aerodromom Sarajevo, realizirat će posmatrački let Savezne Republike Njemačke. U aktivnosti će učestvovati i predstavnici Hrvatske, Francuske, Češke i Mađarske.

Iz nadležnih institucija obavještavaju građane da je riječ o ranije najavljenoj aktivnosti i da nema razloga za uznemirenost. Posadi aviona i međunarodnim inspektorima pridružit će se prateći tim Oružanih snaga BiH i Ministarstva komunikacija i saobraćaja BiH.

Let će biti obavljen avionom A319OH iz sastava ratnog zrakoplovstva Savezne Republike Njemačke. Riječ je o putničkom avionu Airbus A319, posebno opremljenom senzorima i kamerama za snimanje teritorije u skladu s ugovorom „Otvoreno nebo“.

Snimanje će se obavljati senzorima certificiranim prema odredbama Ugovora, nakon što ih pregledaju nadležni specijalisti Oružanih snaga BiH.

Tačno vrijeme i putanja posmatračkog leta bit će usaglašeni tokom zajedničke pripreme, nakon dolaska predstavnika na Međunarodni aerodrom Sarajevo.

Ugovor „Otvoreno nebo“ jedan je od sigurnosnih aranžmana koji zemljama članicama omogućava snimanje teritorije države iznad koje se obavlja posmatrački let, s ciljem prikupljanja podataka o vojnim snagama i njihovim aktivnostima.

Svrha ovog ugovora je izgradnja i jačanje povjerenja među članicama. Bosna i Hercegovina pristupila je Ugovoru 2003. godine i od tada, u saradnji s drugim članicama, učestvuje u realizaciji posmatračkih letova iznad teritorije BiH, ali i iznad teritorija drugih zemalja članica.