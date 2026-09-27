Promjene u ustima koje mogu pratiti dijabetes: Obratite pažnju na ove znakove

RTV SLON
Glukometri, dijabetes, šećer

Dijabetes tipa 2 može se razvijati postepeno, zbog čega neke osobe duže vrijeme ne primijete jasne simptome. Osim uobičajenih znakova poput pojačane žeđi, učestalog mokrenja i umora, određene promjene mogu se pojaviti i u usnoj šupljini.

Jedan od mogućih znakova je izražena suhoća usta. Do nje može doći zbog smanjenog protoka sline, a povišen nivo šećera u krvi može utjecati na ovaj proces.

Promjena se može primijetiti i u mirisu daha. Dah može postati neuobičajeno jak ili poprimiti drugačiji miris. To može biti povezano s povećanom proizvodnjom ketona, tvari koje nastaju kada tijelo, zbog nedostatka djelovanja inzulina, počne koristiti masti kao izvor energije.

Dijabetes može imati i druge simptome koji su često izraženiji. Među njima su nenamjeran gubitak tjelesne težine, pojačana žeđ, učestalo mokrenje, dugotrajan umor, sporije zarastanje rana, svrbež u genitalnom području i zamagljen vid.

Važno je naglasiti da suhoća usta ili promjena mirisa daha sami po sebi ne znače da osoba ima dijabetes, jer mogu imati i druge uzroke. Simptomi se također razlikuju od osobe do osobe.

Ukoliko primijetite više navedenih promjena ili postoji sumnja na povišen šećer u krvi, potrebno je obratiti se ljekaru. Odgovarajućim pregledima i laboratorijskim pretragama može se utvrditi uzrok simptoma i, ako je potrebno, postaviti dijagnoza.

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