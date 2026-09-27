Barbarez i Tabaković pred Rumuniju: BiH spremna za još jedan intenzivan duel

Reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je posljednje pripreme uoči utakmice protiv Rumunije u drugom kolu UEFA Lige nacija. Uoči susreta u Bukureštu održana je službena konferencija za medije na kojoj su govorili selektor Sergej Barbarez i reprezentativac Haris Tabaković.

Barbarez je govorio o promjenama koje bi na igru Rumunije mogla donijeti promjena selektora, s obzirom na to da je Gheorghe Hagi preuzeo ekipu.

Selektor BiH smatra da će određene promjene biti vidljive jer svaki trener ima vlastitu ideju i način rada. Ipak, posebnu pažnju posvetit će mentalitetu rumunske ekipe, koja je prethodni susret izgubila i sada igra pred svojim navijačima.

„Najvažnije je da igramo hrabro“, poručio je Barbarez.

Osvrnuo se i na prethodne duele dvije reprezentacije, istakavši da očekuje još jedan borben i neizvjestan susret. BiH je u posljednja dva međusobna duela slavila, uključujući pobjedu rezultatom 1:0.

Haris Tabaković također očekuje zahtjevnu utakmicu. Napadač reprezentacije BiH istakao je kvalitet rumunskih igrača i visok intenzitet koji očekuje na terenu.

Govoreći o načinu igre, Tabaković je naglasio da će reprezentacija pokušati vršiti visoki presing, ali i biti oprezna u situacijama kada bude potrebno braniti se.

„Neće biti lagana utakmica. Individualno imaju dobre igrače i u Zenici je bio intenzivan meč, što očekujem i sutra, ali mi smo spremni“, rekao je Tabaković.

Nakon konferencije, reprezentativci BiH odradili su službeni trening na Nacionalnoj areni u Bukureštu.

Utakmica Rumunija – Bosna i Hercegovina igra se u ponedjeljak od 20:45 sati po srednjoevropskom vremenu.