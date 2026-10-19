Stiže promjena vremena u BiH

Promjena vremena u BiH očekuje se sredinom sedmice, kada će nakon dva pretežno sunčana dana uslijediti naoblačenje praćeno kišom, pljuskovima i povremeno jakim udarima juga.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), najviše padavina očekuje se u Hercegovini.

Danas će u većem dijelu Bosne i Hercegovine preovladavati sunčano vrijeme, dok će se u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove zadržavati magla. Puhat će slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar, koji će tokom večeri promijeniti smjer na jugo.

Jutarnje temperature kretat će se između 1 i 7 stepeni, na jugu do 12, dok će najviša dnevna temperatura iznositi od 16 do 23 stepena.

Promjena vremena u BiH počinje u srijedu

U utorak će se zadržati pretežno sunčano vrijeme, uz jutarnju maglu u pojedinim dijelovima Bosne. Tokom noći na srijedu sa jugozapada se očekuje postepeno naoblačenje. Vjetar će biti slab do umjeren, južnog smjera, a dnevne temperature kretat će se između 17 i 23 stepena.

Srijeda donosi osjetniju promjenu vremenskih prilika. U većem dijelu zemlje očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima, pri čemu će najviše padavina biti na području Hercegovine.

Puhat će umjeren južni vjetar, povremeno s jakim udarima juga. Jutarnje temperature bit će između 5 i 10 stepeni, na jugu do 15, dok će dnevne dosezati od 17 do 23 stepena.

Nestabilno vrijeme nastavit će se i u četvrtak, kada se širom zemlje prognozira oblačno vrijeme s kišom. U Bosni će doći do pada dnevnih temperatura, koje će se kretati između 13 i 18 stepeni, dok će na jugu biti toplije, do 23 stepena.