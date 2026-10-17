Vremenska prognoza za nedjelju: Sunčano i ugodno, temperature do 22 stepena

Vremenska prognoza za nedjelju donosi pretežno sunčano i ugodno vrijeme u Bosni i Hercegovini, uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka očekuje se u istočnim i sjeveroistočnim dijelovima zemlje, dok je u kotlinama i uz riječne tokove u jutarnjim satima moguća magla ili niska oblačnost.

Puhat će slab vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnje temperature zraka kretat će se uglavnom između 2 i 8 stepeni, dok će na jugu biti toplije, od 8 do 12 stepeni.

Najviša dnevna temperatura iznosit će između 14 i 20 stepeni, a u južnim krajevima zemlje mogla bi dostići 22 stepena.

Biometeorološka prognoza za nedjelju

Biometeorološke prilike bit će povoljne za većinu stanovništva. Stabilno vrijeme trebalo bi pozitivno djelovati na raspoloženje i opće zdravstveno stanje, dok hronični bolesnici i meteoropate ne bi trebali osjećati izraženije tegobe.

Zbog nižih temperatura tokom jutra i večeri preporučuje se prikladno odijevanje i izbjegavanje pretjeranih fizičkih napora. Topliji dijelovi dana bit će pogodni za šetnju, rekreaciju i boravak na otvorenom.