Pred nama hladno jutro: Temperature do minus četiri stepena, moguć i mraz

U Bosni i Hercegovini nastavlja se period hladnijeg vremena, a sutra se očekuje posebno hladno jutro, uz temperature koje će se kretati od minus četiri do tri stepena Celzijusa. U pojedinim područjima moguća je i pojava mraza.

Prema prognozi BH Meteo, magla koja se posljednjih dana zadržava u kotlinama i uz riječne tokove mogla bi spriječiti stvaranje mraza. U nekim dijelovima zemlje maglovito vrijeme traje i do podnevnih sati.

Sve niže jutarnje temperature, hladnije noći i dugotrajna magla u nizinama Bosne najavljuju postepeni prelazak u vremenske prilike karakteristične za jesen.

Prema trenutnim prognozama, značajnije promjene vremena ne očekuju se ni narednih dana. Temperature će se uglavnom zadržati oko ili ispod višegodišnjeg prosjeka za ovaj period godine.