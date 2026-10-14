Pred nama hladno jutro: Temperature do minus četiri stepena, moguć i mraz

Adin Jusufović
Vremenska prognoza: Pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima

U Bosni i Hercegovini nastavlja se period hladnijeg vremena, a sutra se očekuje posebno hladno jutro, uz temperature koje će se kretati od minus četiri do tri stepena Celzijusa. U pojedinim područjima moguća je i pojava mraza.

Prema prognozi BH Meteo, magla koja se posljednjih dana zadržava u kotlinama i uz riječne tokove mogla bi spriječiti stvaranje mraza. U nekim dijelovima zemlje maglovito vrijeme traje i do podnevnih sati.

Sve niže jutarnje temperature, hladnije noći i dugotrajna magla u nizinama Bosne najavljuju postepeni prelazak u vremenske prilike karakteristične za jesen.

Prema trenutnim prognozama, značajnije promjene vremena ne očekuju se ni narednih dana. Temperature će se uglavnom zadržati oko ili ispod višegodišnjeg prosjeka za ovaj period godine.

pročitajte i ovo

BiH

Sutra oblačno i prohladno vrijeme u Bosni, na jugu sunčano

Vijesti

Vrijeme u BiH danas: Stižu oblaci i kiša

Vijesti

Vremenska prognoza za ponedjeljak: Novo naoblačenje, slaba kiša i temperature do...

BiH

Danas u BiH oblačno s kišom, tokom dana postepeno razvedravanje

Vijesti

Vremenska prognoza za nedjelju: Kiša i pljuskovi, temperature u padu

BiH

Upaljen žuti meteoalarm u BiH: Najavljeni obilni pljuskovi i grmljavina

Vijesti

Za gust i zelen travnjak na proljeće uradite ovih pet stvari tokom oktobra

Vijesti

Aerodrom u Njemačkoj zatvoren zbog sigurnosne uzbune, avion pratili borbeni lovci

Vijesti

U Tuzli sutra počinje 18. Festival sevdalinke „Sevdalinko u srcu te nosim“

Sport

Barbarez objavljuje autobiografiju: Otkrio kako je rat promijenio njegov život

Tuzla i TK

Tuzla: Grad soli, Panonskih jezera i priča koje vrijedi otkriti

Učitati više