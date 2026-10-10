Vremenska prognoza za nedjelju: Kiša i pljuskovi, temperature u padu

Vremenska prognoza za nedjelju, 11. oktobar, donosi pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima u Bosni i Hercegovini, dok se u drugom dijelu dana očekuje postepeno razvedravanje. Temperature zraka bit će niže, a nestabilne vremenske prilike mogle bi nepovoljno utjecati na hronične bolesnike i meteoropate.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, prijepodne će u većem dijelu zemlje preovladavati oblačno vrijeme praćeno padavinama.

Tokom poslijepodneva očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini zadržati pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu.

Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Kakvo vrijeme očekuje Tuzlu i ostatak BiH?

Na području Tuzle i Tuzlanskog kantona očekuju se promjenljive vremenske prilike, uz povećanu oblačnost i mogućnost padavina.

Jutarnje temperature zraka u Bosni i Hercegovini kretat će se između 9 i 15 stepeni Celzijusa, dok će na jugu zemlje iznositi do 18 stepeni.

Najviše dnevne temperature bit će između 10 i 16 stepeni, a u Hercegovini do 21 stepen Celzijusa.

Biometeorološka prognoza: Moguće glavobolje i malaksalost

Zbog nestabilnih vremenskih prilika biometeorološka prognoza za nedjelju je nepovoljna u većem dijelu Bosne i Hercegovine.

Povećana naoblaka, kiša i lokalni pljuskovi mogli bi kod hroničnih bolesnika izazvati izraženije zdravstvene tegobe.

Kod meteoropata su moguće reakcije poput glavobolje, malaksalosti, nervoze i reumatskih bolova.

Osobama osjetljivim na vremenske promjene preporučuje se oprez i izbjegavanje pretjeranih fizičkih aktivnosti, posebno tokom perioda nestabilnog vremena.

U kasnim poslijepodnevnim satima očekuje se djelimična stabilizacija vremenskih prilika, što bi trebalo doprinijeti poboljšanju biometeoroloških uslova. Noć bi, prema prognozi, trebala biti nešto ugodnija.