Danas u BiH sunčano i toplo, temperature do 28 stepeni

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Vjetar će biti slab do umjeren, južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 7 do 13 stepeni, na jugu do 16, dok će dnevna iznositi između 20 i 26 stepeni, a na jugu zemlje do 28 stepeni.

Prema biometeorološkoj prognozi, nastavlja se period povoljnih biometeoroloških prilika. Natprosječna toplina tokom dana i duži sunčani intervali povoljno će djelovati na opštu sliku.

Manje poteškoće moguće su u jutarnjim satima zbog prohladnog vremena, pa se preporučuje slojevito odijevanje. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata očekuje se smanjenje tegoba.