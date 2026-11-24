Mitropolit bački Irinej Bulović, koji je danas preminuo u 79. godini života, tokom višedecenijskog djelovanja u vrhu Srpske pravoslavne crkve iznosio je teške optužbe na račun Bosne i Hercegovine, Bošnjaka i predstavnika Islamske zajednice u BiH.

Njegove javne istupe obilježile su izjave kojima je dovodio u pitanje karakter Bosne i Hercegovine, stigmatizirao pojedine sredine i zagovarao stavove prema kojima se Srbija ne ograničava na vlastite državne granice.

Irinej Bulović optuživao Islamsku zajednicu u BiH

Posebno oštre stavove o Bosni i Hercegovini Bulović je iznio krajem decembra 2023. godine u intervjuu za beogradski sedmičnik „Pečat“, koji je prenijela agencija SRNA.

Pojedine izjave službenika Islamske zajednice u BiH predstavio je kao dio šireg djelovanja usmjerenog na izazivanje nesigurnosti među pravoslavnim stanovništvom, posebno na području Federacije BiH.

Išao je i korak dalje, iznoseći optužbe da su pojedini predstavnici Islamske zajednice spremni žrtvovati vlastiti narod i vjernike radi stvaranja, kako je kazao, prve „čisto islamske“ države u Evropi.

Za takve tvrdnje u prenesenom intervjuu nisu navedeni konkretni dokazi.

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Kozarac nazivao ustaškim

U istom intervjuu Bulović je Kozarac nazvao „tradicionalno ustaškim Kozarcem“, koristeći uvredljivu generalizaciju kojom je stigmatizirao cijelu lokalnu zajednicu.

Govorio je i o odluci Srpske pravoslavne crkve da zamrzne učešće u Međureligijskom vijeću BiH, optužujući ovu instituciju za ignorantski i zlonamjeran odnos prema stavovima SPC-a.

Srbijom smatrao i dijelove drugih država

Njegovi sporni istupi nisu bili ograničeni samo na pitanja međureligijskih odnosa.

Tokom posjete Šibeniku 2018. godine iznio je stav kojim je srpski nacionalni identitet poistovjetio s teritorijalnom pripadnošću Srbiji, bez obzira na međunarodno priznate državne granice.

„Gde god žive Srbi, to je Srbija, bilo u Srbiji, bilo u BiH, Vojvodini, Crnoj Gori ili drugim mjestima“, izjavio je tada Bulović.

Takva poruka direktno je suprotstavljena principu poštivanja suvereniteta susjednih država.

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Decenijama bio među najutjecajnijim ljudima SPC-a

Irinej Bulović nalazio se na čelu Eparhije bačke od 1990. godine, a tokom svoje crkvene karijere bio je član Svetog arhijerejskog sinoda i portparol Srpske pravoslavne crkve.

Godine 2021. bio je među kandidatima za patrijarha SPC-a, kada je na tu funkciju izabran Porfirije, kojem je Bulović bio duhovni mentor.

Od 2024. godine nosio je titulu arhiepiskopa novosadskog i mitropolita bačkog.