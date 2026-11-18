Aleksandar Vučić, bivši predsjednik Srbije i sadašnji lider opozicije, tokom današnje sjednice Narodne skupštine optužio je poslanika Studentske liste Zlatka Kokanovića za seksualno uznemiravanje, nakon što mu je ovaj, prema navodima medija, poslao poljubac iz poslaničke klupe. Incident se dogodio tokom rasprave na konstitutivnoj sjednici novog saziva parlamenta.

Vučić je tokom obraćanja kritikovao odluku da se televizijski prijenos skupštinskog zasjedanja prebaci s prvog na drugi program Radio-televizije Srbije. U jednom trenutku reagovao je na dobacivanja Zlatka Kokanovića, nakon čega je uslijedila verbalna rasprava.

“Šta je smiješno, Kokanoviću? Je li prijetite nešto? Da vam sjekiru dobacim? Možda biste sa sjekirom smjeli nešto”, upitao je Vučić.

Prema izvještajima srbijanskih medija, Kokanović mu je potom gestom poslao poljubac, što je izazvalo novu reakciju bivšeg predsjednika Srbije.

“Nemojte poljupce da mi šaljete, ja nisam od tih. To možete, imate tu kolega koliko hoćete, meni nemojte poljupce da šaljete”, poručio je Vučić.

Zatim je dodao da je Kokanovićev gest protumačio kao seksualno uznemiravanje.

“Gospodine sjekirdžijo, ovo sam razumio kao seksualno uznemiravanje, ali ja nisam od tih. Nemam ništa protiv ljudi koji su takve orijentacije, ali nisam znao da si jedan od njih”, rekao je Vučić.

Njegove izjave izazvale su pažnju medija, a snimak verbalnog sukoba počeo se širiti društvenim mrežama.

Studentska lista preuzela većinu u Skupštini Srbije

Incident se dogodio tokom konstitutivne sjednice 15. saziva Narodne skupštine Srbije, koja je počela u utorak, 17. novembra, nakon prijevremenih parlamentarnih izbora.

Na izborima je Studentska lista osvojila 140 poslaničkih mandata, dok je lista okupljena oko Aleksandra Vučića dobila 103 mjesta. Preostalih sedam mandata pripalo je predstavnicima nacionalnih manjina.

Vučić je nakon izbornog poraza preuzeo ulogu šefa opozicione poslaničke grupe, dok je Studentska lista formirala parlamentarnu većinu.

Na današnjoj sjednici nastavljena je procedura konstituisanja parlamenta, uključujući raspravu o izboru novog predsjednika Narodne skupštine.

Studentska lista za tu funkciju predložila je Aleksandra Čupića, dok je poslanička grupa koju predvodi Vučić kandidovala Stojana Radenovića.